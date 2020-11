E-Rad-Verleih für die Rümelinstraße

Aufsteigen und losradeln mit elektrischer Unterstützung heißt es ab sofort auch in der Ravensburger Rümelinstraße. Mit einer neuen Verleihstation für Elektrofahrräder erweitern die Technischen Werke Schussental (TWS) ihren Service für klimaschonende Mobilität. Laut einer Pressemitteilung der TWS nahmen Andreas Senghas, Leiter der Wirtschaftsförderung der Stadt Ravensburg, und Jenny Jungnitz, Mobilitätsexpertin bei der TWS, die neue Station in Betrieb. „Der Standort in der Nähe der Geschäfte und neben der Bushaltestelle ist hervorragend gewählt und stärkt auch den örtlichen Einzelhandel. Hier sind viele Menschen unterwegs, die das ergänzende Angebot für Mobilität sicher gut und gerne nutzen“, so Andreas Senghas. Wer mit dem Bus ankommt, könne unkompliziert auf den Drahtesel umsteigen und mit einem Elektrofahrrad weitere Anstiege in der Weststadt oder in Richtung Schmalegg mühelos angehen.

Wann die E-Räder zur Verfügung stehen

Die Verleihstation Rümelinstraße liegt an der geplanten Radvorrangroute und bildet zudem eine Verbindung zu den nächsten Stationen am Mittelöschplatz und in Schmalegg. „Buchen kann man die Räder ganz einfach mit einer App, die dazu auch Anschlussmöglichkeiten für den Bus ausweist“, so Jenny Jungnitz. Sie begleitet das Elektrofahrrad-Verleihsystem als ein Teil der vernetzten und klimaschonenden Mobilität im Schussental von Anfang an. Allerdings gelte auch in der Rümelinstraße: Die E-Räder stehen derzeit nur von Montag bis Freitag für den Einsatz parat. Über das Wochenende sammelt die TWS die Räder ein und verwahrt sie an einem sicheren Ort. Das sei die Folge gravierender Schäden, die Unbekannte an Stationen in Ravensburg und Weingarten verursacht hatten. „Wir halten dennoch an diesem Projekt fest. Es gibt viele Rückmeldungen von Bürgerinnen und Bürgern, die das zusätzliche Angebot für ihre Mobilität sehr schätzen“, sagt Jungnitz.

Bis Jahresende soll der Ausbaustand mit 16 Stationen und 128 Leihrädern erreicht sein. Aktuell ist die Nutzung kostenlos. Eine Übersicht über alle aktuellen und geplanten Standorte sowie Informationen zur Nutzeranmeldung gibt es unter mobil.tws.de im Internet.