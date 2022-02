E-Leihräder sind gut angekommen

Im Jahr 2021 verbuchte die TWS laut Pressemitteilung 13 564 Fahrrad-Ausleihen. Im Verlauf des ersten Halbjahres stieg die Nachfrage langsam aber stetig, wo sie mit 1749 Ausleihen im Juli einen Höchststand erreichte und bis einschließlich Oktober auf einem hohen monatlichen Niveau von über 1400 blieb.

„Wir freuen uns über den Achtungserfolg, trotz der schwierigen Bedingungen. Denn auch das Verleihsystem hat in 2021 stark unter dem Einbruch der Mobilitätsnachfrage aufgrund von Corona und den langen Home-Office-Phasen gelitten. Es zeigt, dass das tws.rad bei den Menschen hier ankommt“, kommentiert Jenny Jungnitz, Abteilungsleiterin Verkehr und Mobilitätsdienstleistungen bei der TWS. Die einfache Nutzung der Leihräder sei ein wichtiger Schritt für den Klimaschutz. Erst im Dezember sank die Nutzungszahl in den dreistelligen Bereich. Hier wirkten sich Schneefall und die Weihnachtsfeiertage aus. Ein Rückgrat in der Nutzung des Verleihrades stellen die Unternehmen dar, die in ihrer betrieblichen Mobilität das Verleihrad integrieren.

Als Hauptnutzungsachse hat sich die Strecke zwischen der Ravensburger Weststadt und dem Bahnhof herauskristallisiert. Die Stationen am Bahnhof Ravensburg, am Marienplatz sowie am Weingartner Stadtgarten werden am häufigsten frequentiert. Außerdem werden die Elektroräder dafür genutzt, um von einer Kommune in die andere zu gelangen.

Drei neue Stationen ergänzen seit 2021 den Elektroradverleih der TWS: Am Gespinstmarkt in Ravensburg, am AZS Ausbildungszentrum Schussental in der Schwanenstraße und bei LIDL in der Ulmer Straße. Das dadurch verdichtete Netz bietet inzwischen an 21 Stationen Zugang zu den schnellen und klimafreundlichen Elektrorädern.