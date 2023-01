Ein verschlossen abgestelltes E-Bike ist in Ravensburg vor einem Fitnessstudio geklaut worden. Bislang unbekannte Diebe stahlen es am Samstag in der Zeit von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr vor dem Studio im Pfannenstiel 16, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Es handelt sich demnach um ein E-Bike der Marke Haibike, Modell XDURO FS 5.0 im Wert von rund 3800 Euro. Hinweise zu dem Fall nimmt das Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751/8033333, entgegen.