E-Bike-Fahrer übersieht Auto

Noch einmal glimpflichist ein Verkehrsunfall am Montag gegen 9.30 Uhr in der Gartenstraße in Ravensburg ausgegangen.

Der 46-jährige Fahrer eines E-Bikes hatte den Radweg entlang der Gartenstraße entgegen der zulässigen Fahrtrichtung befahren und an einer Grundstücksausfahrt den Pkw eines 47-jährigen Autofahrers übersehen, der gerade in die Gartenstraße einfahren wollte. Beim Zusammenprall mit dem Auto wurde der Zweiradfahrer über die Motorhaube auf die Fahrbahn geschleudert. Der 46-Jährige konnte sich jedoch gekonnt abrollen und blieb dadurch unverletzt. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden beläuft sich auf nahezu 3000 Euro.