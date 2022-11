E-Bike auf der Kuppelnau entwendet

Bislang unbekannter Täter haben am Freitag zwischen 13 und 23 Uhr ein E-Bike in Ravensburg entwendet. Es war im Hinterhof einer Gaststätte in der Kuppelnaustraße abgestellt und offenbar unverschlossen. Die 46-jährige Geschädigte beschreibt ihr Fahrrad wie folgt: Marke Conway, Typ Cairon, Farbe Rot. Hinweise zu dem Täter, dem Verbleib des Fahrrades oder verdächtigten Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Telefon 0751/803-3333 entgegen.