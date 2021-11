E-Auto in Marienplatzgarage brennt völlig aus

Das E-Auto war nach Polizeiangaben an eine Ladesäule angeschlossen. In der Nacht auf Sonntag geriet es aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Drei weitere Autos wurden durch Hitzeentwicklung beschädigt. Die Höhe des Gesamtschadens sit noch unklar, die Marienplatzgarage wurde geschlossen.

Das Feuer weckt böse Erinnerungen: Am 6. September 2014 war schon einmal ein Auto in Flammen aufgegangen. Das Feuer zog die Tiefgarage damals stark in Mitleidenschaft. Sie war lange gesperrt und musste für mehrere Millionen saniert werden.

Aufregung am Montag kurz vor 14 Uhr in der Ravensburger Innenstadt: Die Alarmsysteme in der gerade erst generalsanierten Marienplatzgarage schlagen an. Im zweiten Geschoss brennt ein Auto, bestätigt Einsatzleiter und Feuerwehrkommandant Claus Erb der „Schwäbischen Zeitung“ vor Ort.