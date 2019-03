Dutzende Fahrradfans radeln für ihre Sache

Bei der Fahrradaktion „Critical Mass Schussental“ sind am Freitagnachmittag nach Einschätzung von Beobachtern mehr als Hundert Fahrradfahrer gemeinsam von Ravensburg nach Weingarten geradelt. Sie starteten am Untertor und fuhren zunächst über den Marienplatz. Organisiert hatte die Tour eine private Aktionsgruppe aus Weingarten. Die Initiatoren wollten damit auf ihr Fortbewegungsmittel, das Fahrrad, aufmerksam machen und dafür werben, die Bedingungen für den Radverkehr in der Region weiter zu verbessern. Weitere Touren dieser Art sollen folgen. Die nächste ist für Freitag, 26. April, geplant, Start dann in Weingarten. Foto: