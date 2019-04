Durchsuchungen: Spur des möglicherweise tödlichen Potenzmittels führt in die Region

Die Staatsanwaltschaft Ravensburg ermittelt nach dem Fund eines Medikamentes in einem als natürlich angepriesenen Potenzmittel gegen eine Person.

Am Donnerstag habe es bereits Durchsuchungen in Friedrichshafen gegeben, bei denen Pillen sichergestellt worden seien, sagte eine Sprecherin der Behörde der Deutschen Presse-Agentur am Freitag.

Das Regierungspräsidium Tübingen hatte am Donnerstag vor dem im Internet gehandelten Nahrungsergänzungsmittel namens „Rammbock“ gewarnt. Man geht davon aus, dass der Vertrieb in ganz Deutschland erfolgt ist.

Die Einnahme des Produkts könne zu erheblichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen, im schlimmsten Fall zum Tode führen. Das Nahrungsergänzungsmittel enthalte den Wirkstoff „Sildenafil“ - in erhöhter Dosierung. „Sildenafil“ wird den Angaben zufolge bei Erektionsstörungen eingesetzt.

Männer dürfen es nur nach ärztlicher Verordnung einnehmen. Personen, die das Mittel „Rammbock“ erworben beziehungsweise erhalten haben, können diese Mittel einfach über den Hausmüll zu entsorgen.

