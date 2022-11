Durch Kalenderkauf Gutes tun

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Seit einigen Wochen ist der Oberschwäbische Kalender 2023 mit dem Titel „nalanga“ in den Buchhandlungen erhältlich. In der letzten Kalendersitzung beschloss das Team wie seit vielen Jahren, den voraussichtlichen Überschuss aus dem Kalenderverkauf für soziale Zwecke zu spenden. Ein Überschuss wird durch den unentgeltlichen Einsatz der Teammitglieder ermöglicht. Die Inflation ging auch nicht an der Papierbeschaffung und der weiteren technischen Herstellung vorüber, so dass in diesem Jahr der Überschuss leider um einiges geringer sein wird. Trotzdem wurden in einer ersten Rate 8.000 Euro zur Verfügung gestellt. Im Laufe von 37Jahren konnten so rund 250.000 Euro sozialen Zwecken zugeführt werden.

In der Standardsprache könnte das Wort „nalanga“ unter anderem mit „anpacken“ übersetzt werden. Gemeinnützige Institutionen überwiegend in Afrika sollen durch die Spendengelder in die Lage versetzt werden, Probleme anzupacken. Dabei geht es in erster Linie um Projekte der schulischen Grundbildung und der beruflichen Ausbildung. Mit dem gespendeten Geld erhalten junge Menschen in den Entwicklungsländern berufliche Chancen, die es ihnen ermöglichen, die eigene Heimat zu stärken. Als Beispiel sei eine Schule im nigerianischen Ugwaku genannt, wo im Jahr 2021 begonnen wurde, ein Bildungszentrum aufzubauen, das den kompletten Bildungsweg von der Vorschule bis zum Abitur und in den Beruf bietet. Ausbildungsplätze für Elektriker, Schlosser, Bauberufe, Schreiner, Schneider und für das Friseurhandwerk werden angeboten. Andere Beispiele sind das Rio-Projekt der Humpis-Schule Ravensburg oder das Bangladesh-Projekt der Gewerblichen Schule Ravensburg.

Der Oberschwäbische Kalender, der nunmehr in der 37. Auflage erschienen ist, entstand als Schulprojekt der Gewerblichen Schule Ravensburg und der Gewerblichen Schule Bad Saulgau. Zwei Männer der ersten Stunde, Josef Schaut und Alfred Mühlegg, bringen sich noch immer in die Kalenderarbeit ein. Inzwischen engagieren sich ehrenamtlich Lehrerinnen und Lehrer aus beruflichen Schulen in Ravensburg, Bad Saulgau, Biberach, Friedrichshafen, Leutkirch, Stuttgart und Ulm sowie weitere Menschen, denen die Kalenderarbeit Spaß macht.