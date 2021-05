Weil sie das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt hat, ist eine 85-jährige Autofahrerin am Sonntag kurz nach 20 Uhr in Torkenweiler durch das geschlossene Garagentor in ihre Garage gefahren.

Sowohl an dem Wagen der Seniorin als auch an ihrer Garage entstand laut Pressemitteilung der Polizei hoher Sachschaden in noch nicht bezifferbarer Höhe. Die 85-Jährige blieb bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt.