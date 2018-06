Durch das „Slammen“ die eigene Sprache wiedergefunden

Jaromir Konecny gilt als einer der Mitbegründer der deutschen Poetry-Slam-Szene. Am Donnerstag gastierte der gebürtige Tscheche beim Ravensburger Lesefestival. Neben kurzen Kostproben seiner „Slam-Stücke“, las Konecny aus seinem neuesten Roman „Herz Slam“.

Der Discoraum im Keller des Jugendhauses „Jugi“ ist gut gefüllt. Die Schüler der achten Klasse des St. Konrad und der siebten Klasse der Gemeinschaftsschule Waldburg/Vogt warten darauf, dass die Lesung beginnt. Im schummrigen Licht des Raumes könnte man fast vergessen, dass es erst halb zehn am Morgen ist und draußen die Sonne scheint. Die Bühne wird mit Scheinwerferlicht in verschiedenen Farben beleuchtet: genau die passende Atmosphäre für ein Poetry Slam.

Mit 26 nach Deutschland

Bevor der Jugendbuchautor auf sein Buch „Herz Slam“ zu sprechen kommt, erzählt er zuerst aus seinem eigenen Leben. Auch diese rhythmisch gesprochene kleine Geschichte ist ein Auszug aus seinem „Slam-Repertoire“. Geboren wurde Konecny 1956 in Prag und kam mit 26 Jahren nach Deutschland. Lange war der einzige Satz, den er sagen konnte: „Ein Bier, bitte.“ In einer Flüchtlingsunterkunft lernte er schließlich Deutsch und promovierte später in dem Fach Chemie an der TU München. Besonders mit den Geschichten über seine beiden Söhne, die etwa im selben Alter wie die Schüler sind, können sich die Jungen im Publikum identifizieren. Auch sie greifen, wie Konecnys Söhne, lieber zur Spielkonsole als zu einem Buch. Für den mittlerweile 60-jährigen Autor ist die Zusammenarbeit mit den Jugendlichen „grandios“. „Meine Jungs sehen, dass ich mich da auskenne, weil ich ständig bei den Jugendlichen bin.“

Als die Diskussion darüber, welches die besten Spiele seien langsam abflacht, erzählt Konecny, wie er zum „Slammen“ gekommen ist. „Geschrieben habe ich auch in Tschechien schon, aber als ich nach Deutschland kam, war mein Deutsch für die Verlage zu schlecht. Lange fühlte ich mich, als wäre mir die Sprache genommen worden“, erinnert sich der Autor. 1989, als der Autor 33 Jahre alt war, wurde er jedoch von der Nostalgie gepackt und er begann wieder zu schreiben. Zwar war sein Deutsch immer noch nicht gut genug für die Verlage, mit dem Poetry Slam erkannte er aber eine Alternative, seine Texte in die Öffentlichkeit zu bringen. Bereits bei einem der ersten Slams in Deutschland, 1994 in München, war er dabei und belegte den zweiten Platz. Seitdem hat er über 70 Poetry Slams gewonnen.

Über und für Jugendliche

Nach zehn Jahren des intensiven „Slammens“ wurde Konecny schließlich vom Verlag „cbt/cbj“ angesprochen, ob er nicht Jugendbücher schreiben wolle. So kam es dann auch. Sein wohl bekanntestes Buch ist „Doktorspiele“, das später unter gleichnamigem Titel verfilmt wurde. Das neueste Werk „Herz Slam“ ist von seinen Erfahrungen als Workshopleiter für Poetry Slams inspiriert. Es handelt vom „Clash of Systems“, erklärt der Autor. Genauer geht es um eine Gruppe von Teilnehmern solch eines Workshops, die aus Hauptschülern und Gymnasiasten zusammengewürfelt werden. Der Kern der Geschichte: Vorurteile und eigene Ängste zu überwinden.