„Duo Adamé“ spielt für die „Geliebte Clara“

Im Konzert „Geliebte Clara“ lässt das „Duo Adamé“ am Samstag, 1. Juni, in Ravensburg die große Epoche der Romantik anlässlich des 200. Geburtstags von Clara Schumann musikalisch aufleben.

Es war die Zeit der einzigartigen Liebe von Clara und Robert Schumann und ihren engen Freundschaften zu Felix Mendelssohn-Bartholdy und Johannes Brahms – wobei Brahms für Clara Schumann weitaus mehr empfand als nur Freundschaft. Das Konzert findet 18 Uhr im Festsaal des Klosters Weißenau statt. Im „Duo Adamé“ haben sich die Musiker Violina Petrychenko am Klavier (links) und Vitalii Nekhoroshev an der Klarinette gefunden, die neben einer langjährigen Freundschaft vor allem die Liebe zur Kammermusik verbindet.

Über ihr gemeinsames Studium in Kiew lernten sie sich kennen und trafen sich wieder in Deutschland, wo sie ihr Studium ergänzten. Seitdem spielen sie zusammen und haben sich laut Mitteilung ein umfangreiches Duo-Repertoire von Barockmusik über deutsche und französische Romantik bis hin zu zeitgenössischer moderner Musik erschlossen. Ihr sensibles Zusammenspiel zeichne sich vor allem durch eine außerordentliche Palette an Klangfarben und große Intensität im Ausdruck aus.