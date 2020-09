„Dunkel sind meine Haare - Dunkel ist die Nacht“

Keine leichte Aufgabe war das für die fünfköpfige Jury: Aus 1000 eingereichten Beiträgen von über 500 Autoren und Autorinnen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz galt es, die besten auszuwählen. Alle hatten zum diesjährigen Wettbewerbsthema „Licht und Schatten, Hell und Dunkel, Tag und Nacht“ Kurzgeschichten oder Gedichte geschrieben. Und damit gezeigt, dass auch behinderte Menschen Lust am Schreiben sowie die Fähigkeit haben können, Gefühle und Erfahrungen in Worte zu fassen. Durchgeführt wird der jährliche Wettbewerb vom 2010 gegründeten Verein „Die Wortfinder“, der die Förderung des kreativen Schreibens von Menschen mit Behinderungen zum Ziel hat.

Die 45jährige Nevin Aslan lebt seit 2007 im Haus der Ravensburger Arche, einem Verein zur Förderung von Wohn- und Lebensgemeinschaften behinderter und nichtbehinderter Menschen. Die hübsche Frau mit dem dunklen Haar hat ein Gedicht geschrieben über die Nacht, die in ihrer Muttersprache Türkisch „Gece“ heißt und über „Dunkel“, das ihr Lieblingswort ist. Anna Müller, die im „Atelier“ die Kreativität von Behinderten fördert, hat sie zum Schreiben animiert . Auf die Frage, warum sie diesen Text geschrieben habe, antwortet Nevin Aslan: „Damit Andere es lesen.“

Viele „Andere“ werden ihren Text lesen, denn er wird - wie alle Preisträgertexte - im literarischen Wandkalender für 2021 veröffentlicht. Der Kalender mit dem Titel „Mein Schatten springt vor Freude“ mit Texten, Zeichnungen und Kurzbiografien aller Autor*innen erscheint im September. Zusätzlich bietet der Verein „Die Wortfinder“ eine Doppel-Audio-CD an. Professionelle Sprecher*innen und ein Musiker haben hier alle Texte eingelesen und musikalisch umrahmt. Da aufgrund der Corona-Epidemie die Preisverleihung entfällt, bekommen die Gewinner diesmal Kalender, CD und eine Urkunde geschenkt.

Sehr deutlich und langsam spricht die 45-Jährige über ihre weiteren Vorhaben. Ihre ausdrucksvollen Augen funkeln, als sie sagt: „Ich will was schreiben über Schimpfen und auch was über Streit.“ Und gleich beginnt sie zu erzählen - auch über das, was ihr Spaß macht. „Ich bekomme bald eine Schatzkiste. Geschenke machen mir Freude! Und es ist so schön, wenn ich bei Geburtstagsfeiern dabei sein darf.“

Unvermittelt lässt sich Nevin Aslan einen leeren Zettel und einen Kugelschreiber geben. Sie macht Erinnerungsnotizen für den nächsten Tag.

Es ist ihr wichtig, die Gedanken, die ihr gerade durch den Kopf gehen, zu notieren. Wie schön es ist, Gefühle und Assoziationen festzuhalten, das hat sie gerade erfahren. Vor allem auch, dass sie das kann. Immerhin ist sie soeben als einzige Ravensburger Preisträgerin eines großen Schreibwettbewerbs ausgezeichnet worden.