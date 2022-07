Dürfen Arbeitnehmer Hitzefrei machen?

Angesichts der aktuellen Hitzewelle und der zunehmenden Bedrohung durch den Klimawandel mehren sich die Forderungen nach einem Hitzefrei für Arbeitnehmer. Die SPD-Fraktionsvize Dagmar Schmidt etwa sagte der in Düsseldorf erscheinenden „Rheinischen Post“, „wenn Arbeitgeber mit gutem Beispiel vorangehen wollen und ihren besonders belasteten Beschäftigten einen Extra-Tag Hitzefrei geben, begrüßen wir das ausdrücklich.“

Schmidt forderte zugleich ein konsequentes Umsetzen des gesetzlich gewährten Arbeitsschutzes: „Dazu gehört, zum einen, die Arbeitszeiten- und den Arbeitsort flexibel der Witterung anzupassen und ausreichend Pausen zu ermöglichen – zum anderen aber auch zu prüfen, ob die eine oder andere Arbeit verschoben werden kann.“ Gemeinsam mit Betriebsrätinnen und Betriebsräten sollten klare Absprachen getroffen und umgesetzt werden.

Arbeitgeber muss ab 26 Grad tätig werden

Anja Piel, Vorstandsmitglied des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) sagte der Zeitung, zu viele Arbeitgeber würden die vorgeschriebene Gefährdungsbeurteilung und passgenaue Schutzmaßnahmen unterlassen. „In heißen Sommern wird genau das zum Risiko für viele Beschäftigte.“ Arbeit bei Hitze sei ein ernstzunehmendes Gesundheitsrisiko, betonte Piel.

Doch wie sieht die rechtliche Lage beim Thema Arbeit und Hitze eigentlich genau aus? Festzuhalten ist laut Daniel Pohl, Fachanwalt für Arbeitsrecht bei der Friedrichshafener Kanzlei Kubon, dass Arbeitnehmer kein Recht auf Hitzefrei haben. Was es gebe, sei das Recht auf Maßnahmen, die der Arbeitgeber ergreifen muss, um seine Beschäftigten zu schützen.

Das Arbeitschutzgesetz sieht vor, dass der Arbeitgeber die Sicherheit und die Gesundheit seiner Beschäftigten gewährleisten muss. Er müsse eine sogenannte „Gefährdungsanalyse“ durchführen, sagt Pohl und „alle erforderlichen Maßnahmen zum Schutz der Arbeitnehmer“ treffen. Hierbei könne er sich auf Regeln berufen, die der Ausschuss für Arbeitsstätten (ASTA) festgelegt und das Bundesministerium für Arbeit und Soziales bekannt gemacht hat. Laut diesen Regeln müsse sich der Arbeitgeber bis zu einer Raumtemperatur von 26 Grad keine größeren Gedanken machen, sagt Pohl. „Ab 26 Grad sollte versucht werden, die Temperatur zu senken“, etwa durch Lüften oder Ventilatoren oder Ähnliches.

Ab einer Raumtemperatur von 30 Grad sei der Arbeitgeber dann tatsächlich verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen, sagt Pohl. Dazu gehöre beispielsweise, Getränke für die Beschäftigten zur Verfügung zu stellen, die Jalousien zu schließen oder in der Nacht oder am Morgen zu lüften. „Man kann auch die Bekleidungsregeln lockern, wenn es welche gibt“, sagt Pohl. Es sei auch möglich, die Arbeit früher beginnen oder später enden zu lassen, sodass die Mittagspause zur heißesten Zeit am Tag länger ausfällt.

Bestimmte Gruppen müssen besonders geschützt werden

Ab einer Raumtemperatur von 35 Grad dann, dürfe der Raum laut den Regeln nicht mehr zum Arbeiten genutzt werden. „Das heißt aber nicht, dass der Arbeitnehmer jetzt einfach heim gehen kann“, sagt Pohl. Denn, wenn man in einem Raum nicht mehr arbeiten könne, könne man eben in einen anderen umziehen. Dafür müsse dann wiederum der Arbeitgeber sorgen. Schutzwürdige Gruppen, wie etwa Schwangere oder Schwerbehinderte, müssten grundsätzlich besonders geschützt werden. Dies sollte am besten in Absprache mit dem Betriebsarzt geschehen, sagt Pohl.

Die festgelegten Regeln mit den Temperaturstufen würden in dieser Form nur für Innenräume gelten, sagt Pohl. Für Arbeiten, die draußen stattfinden, wie etwa beim Straßenbau, würden solche konkreten Regeln nicht gelten, aber auch hier müsse der Arbeitgeber natürlich zusehen, dass seine Beschäftigten nicht zu Schaden kommen und Maßnahmen ergreifen: die Bauwagen klimatisieren, Wasser bereitstellen oder die Schichten verkürzen. Wenn die Arbeitgeber sich partout weigern würden, solche Maßnahmen zu ergreifen, müssten sie eventuell mit einem Zwangsgeld rechnen.

Was man aus den Hitze-Regeln allerdings nicht ableiten könne, sei ein Recht auf Homeoffice, sagt Pohl. Das ist nur eine mögliche Option, ein Recht darauf gibt es wegen Hitze nicht.

Der Arbeitsschutz böte genug Leitplanken, aber auch notwendige Flexibilität für individuelle Lösungen in den Betrieben, sagt DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel. „Es fehlt nicht am rechtlichen Rahmen, sondern eher an der Rechtsdurchsetzung“, kritisiert sie.