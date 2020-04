Duale Hochschule geht online

In dieser Woche hat an der Dualen Hochschule Bade-Württemberg (DHBW) Ravensburg das aktuelle Theoriesemester begonnen. Wegen der Corona-Pandemie ist davon nach außen aber nur wenig zu sehen, denn die Online- hat die Präsenzlehre ersetzt, heißt es in einer Pressemitteilung der Bildungseinrichtung. Die meisten Mitarbeiter arbeiten vom Homeoffice aus – die wesentlichen Funktionen hält die Hochschule aber weiter aufrecht.

Das Online-Videokonferenzsystem AlfaView mache es laut Pressebericht möglich, sich im virtuellen Kursraum zu treffen und Präsentationen zu zeigen. Große Herausforderung dabei: Nicht nur die Professoren und die Studierenden mussten angemeldet werden und sich im neuen System zurechtfinden, sondern auch die externen Lehrbeauftragten, die ein großer Bestandteil der Lehre an der DHBW sind. Gute Dienste leistet auch Moodle, ein System, das es bereits seit einigen Jahren an der DHBW gibt. Über die Lernplattform können Unterlagen und Aufgaben für Lehrveranstaltungen ausgetauscht werden.

Die andere Hälfte der Studierenden ist im dualen Studium naturgemäß gerade in der Praxisphase. Auch hier gibt es einiges zu regeln – alle Branchen sind betroffen, ganz besonders trifft es die Messe- und Veranstaltungssparte sowie den Tourismus und die Hotellerie. Hier sind pragmatische Lösungen gefragt, wenn Betriebe etwa Kurzarbeit anmelden. Professor Stefan Luppold ist Studiengangsleiter BWL-Messe-, Kongress- und Eventmanagement, dazu in dem Presseschreiben: „Wir hatten heute zwei Stornierungen reservierter Studienplätze für Oktober, aber auch ein Upgrade von einem auf zwei Studienanfänger. Das spiegelt die Lage meines Erachtens ganz gut wider – nämlich, dass die Branche an eine ,Zeit danach’ glaubt.“

Aber auch wenn die Pforten der Hochschule geschlossen bleiben, laufe der Betrieb weiter,so der Pressebericht. Die Bibliothek biete einen Notservice an mit der Möglichkeit, Medien kontaktlos auszuleihen. Das Angebot an elektronischen Medien sei ebenfalls auf die Schnelle erheblich ausgeweitet worden. „Mein Dank gilt auch vielen Mitarbeitern in der IT, der Personalabteilung oder den Hausmeistern, die weiter vor Ort nach dem Rechten sehen und die Post versorgen“, wird Rektor Professor Dr.-Ing. Herbert Dreher zitiert.

Auch die Moral der Studenten sei laut Kristin Brüning, Referentin für studentische Angelegenheiten an der DHBW „ganz gut“. So soll nächste Woche ein Online-Sportprogramm starten, virtuelles Kochen ist ebenfalls angedacht. Unter dem Motto „Daheim aber nicht unsichtbar“ gibt es einen Aufruf, sein studentisches Homeoffice in kleinen Filmchen zu zeigen.

Die aktuellen Regelungen gelten zunächst bis zum 19. April, dann wird neu entschieden.