„Du musst Menschen mögen mit all ihren Schwächen“

Es gibt schönere Arbeitsplätze in Ravensburg: Umgeben von hohen Mauern, garniert mit Stacheldraht, an jeder Tür dicke Schlösser – die Justizvollzugsanstalt Hinzistobel ist rein optisch kein Wohlfühlort.

Und ihre Insassen sind mitunter schwierig, manche sogar schwer kriminell. Trotzdem hat Alexander Boger (42), der zum 16. Januar als Leiter ans Amtsgericht Biberach wechselt, in den vergangenen acht Jahren seine Arbeit als Anstaltsleiter geliebt. Weil er die Gefangenen als Menschen gesehen hat. Menschen mit Schwächen zwar, aber auch mit guten Seiten. „Die allermeisten sind echt in Ordnung. Es gibt auch keine ständigen Konfrontationen, wie man draußen vielleicht meinen könnte, weil die Rollen doch sehr klar festgelegt sind.“

Manchmal kam sich Boger wie ein Bürgermeister vor – „natürlich einer, der nicht gewählt werden muss“, sagt der sympathische Jurist, der sich sein positives Menschenbild als Gefängnisdirektor bewahrt hat. „Es war spannend und hat so viele Lebensbereiche umfasst: Schule, Ausbildung, Arbeit, Küche, Kirche, medizinische Versorgung, Freizeitgestaltung“ – interdisziplinär und abwechslungsreich sei der Job, eben nicht vorhersehbar.

Aber natürlich sei nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen im Gefängnisalltag. Große Sorgen bereiten dem scheidenden Anstaltsleiter Erpressereien, „mafiöse Strukturen“, das Drangsalieren von Familien draußen. Beispiel Drogenschmuggel. Die Methoden reichen von der Oma, die einmal versucht hat, am Besuchstag Heroin im BH für ihren Enkel einzuschmuggeln, bis hin zu Insassen auf Hafturlaub, die von ihren Mitgefangenen gezwungen werden, harte Drogen in ihrem Körper zu transportieren. Draußen in einem Luftballon oder Kondom geschluckt, drinnen ausgeschieden, sei der Stoff im Gefängnis fünfmal teurer als draußen. Bezahlen müssten diesen Preis oft die Angehörigen. „Wir finden uns nicht damit ab und kämpfen dagegen, aber auf die Tour wird selbst der Drogenspürhund überlistet“, meint Boger.

Die schwärzesten Momente in seinem Berufsleben als Anstaltsleiter waren drei Suizide. „Wenn ein Mensch zu Tode kommt, ist das das Allerschlimmste, die Bilder kriegen Sie nicht aus dem Kopf. Und auch wenn Sie nicht verantwortlich sind, fühlen Sie sich verantwortlich.“ Bei dem geringsten Verdacht auf eine Gefährdung würden Gefangene sofort zusammengelegt, damit sie nicht allein seien. „Aber die drei Fälle schienen uns stabil, es gab vorher keinerlei Anzeichen.“ Weniger belastend im Vergleich war ein einziger Ausbruch während seiner Amtszeit im Jahr 2007. Der Flüchtige wurde aber einen Tag später in Weingarten entdeckt.

Normalerweise dominieren die schönen Erlebnisse: Junge Straftäter, die im Gefängnis ihren Hauptschulabschluss nachholen und „mit 23 Jahren das erste Zeugnis ihres Lebens in Händen halten“. Oder ein früherer Insasse, der am Tag der offenen Tür seiner jungen Frau und seinen kleinen Kindern das Gefängnis zeigt. Während die meisten in Hinzistobel zwei bis vier Jahre verbringen, gibt es auch einige, die 30-tägige Ersatzstrafen absitzen, weil sie eine Geldstrafe nicht bezahlen konnten, aber auch vier Lebenslängliche. „Wenn ich über den Marienplatz gehe, sehe ich viele bekannte Gesichter“, schmunzelt Boger. Vom Notar über den Lehrer bis hin zum Hilfsarbeiter geraten Menschen mit dem Gesetz in Konflikt. Mehr Männer als Frauen, mehr junge als alte Menschen.

Die Überalterung der Gesellschaft ist auch für die zurückgehenden Zahlen verantwortlich. Vor sechs Jahren war die JVA Hinzistobel mit 585 Gefangenen hoffnungslos überfüllt, bei 440 Insassen heute gibt es nur noch wenige Doppelbelegungen von Zellen. Daher könnte es sein, dass der Umbau nicht so groß wird, wie zunächst geplant, und auf die Aufstockung eines Zellentraktes verzichtet wird.

Gute Erfahrungen hat man in der JVA mit der Einrichtung eines eigenen Stocks für Sexualstraftäter gemacht, die in der Hierarchie ganz unten stehend, vor 2003 arger Drangsal durch Mitgefangene ausgesetzt waren, so dass sie lieber behauptet hätten, Bankräuber zu sein. „Da ist eine Therapie dann natürlich schwer.“ Der dritte Stock, in dem die Sexualstraftäter untergebracht sind, ist laut Boger „eine ganz ruhige Abteilung, in der keine Gewalt herrscht“.

Der Jurist plädiert für eine menschenwürdige Behandlung der Gefangenen, was an Stammtischen nicht immer gut ankomme. „Die Strafe liegt nicht in einer schlechten Behandlung oder schlechtem Essen, sondern im Entzug der Freiheit.“ In Brasilien, wo er nach seinem Studium ein halbes Jahr lang für eine Menschenrechtsorganisation Gefängnisse besichtigte, hat Boger anderes erlebt: „Unsagbare Zustände. 28 Menschen in einer Zelle, ohne nennenswerte medizinische Versorgung.“ In Deutschland bekomme jeder Häftling, der das wirklich will, auch eine Chance auf Resozialisierung. In Hinzistobel, spezialisiert auf jüngere Straftäter, speziell eine Ausbildung oder einen Schulabschluss.

Frauen sind im Ravensburger Gefängnis derzeit nur in U-Haft. Nach dem Umbau sollen aber auch Frauen mit kurzen Haftstrafen untergebracht werden können, damit es ihre Familien nicht so weit haben. Aber das wird Boger, der Mitte Januar ans Amtsgericht Biberach wechselt, nicht mehr mitbekommen. „Du musst Menschen mögen mit all ihren Schwächen und darfst nicht schnell frustriert sein“, gibt er seinem Nachfolger Thomas Mönig als Tipp auf den Weg.