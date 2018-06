Drogenrazzia: Polizei dementiert hartes Vorgehen

Die Razzia im Ravensburger Asylbewerberheim an der Schützenstraße erhitzt weiter die Gemüter. Sind die Polizisten bei der Durchsuchungsaktion zu hart vorgegangen? Wurden überhaupt nennenswerte Mengen an Drogen gefunden?

Zumindest die letzte Frage lässt sich leicht beantworten: „304 Gramm Marihuana, 26 Gramm einer unbekannten Substanz, die noch analysiert werden muss, und eine geringe Menge Marihuana“ hat die Polizei laut dem Pressesprecher der Ravensburger Staatsanwaltschaft, Karl-Josef Diehl, bei der Razzia am 23. April gefunden. Zudem 850 Euro Bargeld, das mutmaßlich aus Drogenverkäufen stammen würde, und noch originalverpackte Kleidungsstücke und Parfüm im Wert von 600 Euro, mit hoher Wahrscheinlichkeit Diebesgut, so Diehl. Das Marihuana und Haschisch habe einen Verkaufswert von 3700 Euro – ein Gramm liege derzeit bei zwölf Euro. Es war bereits in verkaufsfertigen Portionen (in Stanniolpapier) abgepackt.

Schüler kauften Drogen

Ermittlungen der Staatsanwaltschaft hätten schon vorher ergeben, dass Schüler des nahen Berufsschulzentrums Drogen von Asylbewerbern beziehen. „Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahren“ seien unter den Kunden gewesen, so Diehl. Mittlerweile seien zwei der acht Tatverdächtigen zwischen 21 und 37 Jahren im Gefängnis, bei den anderen bestehe keine Fluchtgefahr.

Was aber ist dran am Vorwurf, die Polizei sei übertrieben harsch vorgegangen bei der Razzia an besagtem Donnerstagmorgen? Der Ravensburger Kreisverband der Partei „Die Linke“ behauptet in einer Pressemitteilung, die Polizisten seien „mit brachialer Gewalt in die Zimmer eingedrungen, haben die Bewohner zum Teil gefesselt, um sie dann etwa eine Stunde später zu durchsuchen“. Und weiter: „Die Betroffenen mussten sich teilweise bei der Durchsuchung nackt ausziehen und wurden so aufs Schwerste gedemütigt und vor Anderen bloßgestellt. Die Aktion dauerte über fünf Stunden bis etwa 11 Uhr.“ Barbara Missalek, Vorsitzende des Arbeitskreises Asyl, hatte bereits am Tag der Razzia von „brachialer Gewalt“ gesprochen. Türen seien ohne Grund eingetreten worden, und die teilweise aus Kriegsgebieten stammenden, traumatisierten Asylbewerber hätten sich vor den schwarz gekleideten Einsatzkräften gefürchtet.

Polizeipressesprecher Markus Sauter stellte klar, dass es sich nicht um eine Razzia gehandelt habe, bei der alle Asylbewerber und alle Räume durchsucht worden seien, sondern um eine gezielte Durchsuchungsaktion bei den Tatverdächtigen. „Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass einzelne Türschlösser in der Vergangenheit ausgewechselt wurden, musste auch im Hinblick auf eine mögliche Gefährdung des Ermittlungserfolges das Eindringen in die fraglichen Räumlichkeiten schlagartig und gleichzeitig erfolgen“, begründet Sauter das Eintreten der Türen. Nur so hätte die Polizei die Drogen den den Tatverdächtigen zuordnen können.“

Während der Aktion seien die Betroffenen einzeln und in einem geschützten Bereich körperlich durchsucht worden. „Weder vor den anderen Tatverdächtigen noch vor anderen Mitbewohnern mussten sich die betreffenden Personen dabei ausziehen“, so Sauter. Mit Handschellen seien nur die mutmaßlichen Dealer gefesselt worden, die bereits wegen Gewaltdelikten polizeilich in Erscheinung getreten waren.

Hintergrund: Marihuana und Haschisch

Marihuana und Haschisch sind getrocknete Bestandteile der weiblichen Cannabispflanze. Bei Marihuana handelt es sich um die Blüten und kleinen Blätter, bei Haschisch um das Harz. Beides kann getrocknet geraucht werden, der Wirkstoff Tetrahydrocannabinol (THC)hat eine leicht berauschende, entspannende Wirkung. Marihuana gehört zu den sogenannten weichen Drogen und ist in Deutschland verboten, in anderen Ländern ist der Konsum jedoch zum Teil erlaubt. So gibt es in den Niederlanden sogenannte Coffeeshops, in denen Mengen bis zu fünf Gramm gekauft und geraucht werden dürfen. In einigen Staaten der USA ist die Droge ebenfalls legalisiert worden, zum Beispiel in Washington, Alaska und Colorado, wo der Besitz kleiner Mengen erlaubt ist. Auch in Deutschland gibt es Befürworter einer Legalisierung, hauptsächlich bei den Grünen, der Linken und der FDP. Kritiker behaupten jedoch, der Begriff „weiche Droge“ sei irreführend, weil dadurch verharmlost werde, dass Cannabisprodukte oft als Einstiegsdroge am Beginn einer harten Drogenkarriere stehen. Allerdings hat das Bundesverfassungsgericht in einer Entscheidung von 1994 das Suchtpotenzial der Cannabisprodukte als „sehr gering“ eingestuft. (vin)