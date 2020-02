Es sticht und brennt. Nach ein paar Minuten wird es so unangenehm, dass sie das Gerät einfach fallen lässt. So beschreibt Serena Engel den Schmerz, den sie in der Hand spürt, wenn sie ihr Smartphone hält. Sie tippt eine kurze Nachricht und legt es schnell wieder weg. Anrufe nimmt sie nur über Lautsprecher an, damit sie ihr Telefon nicht für mehrere Minuten direkt am Körper tragen muss.

Doch immer kann sie es nicht vermeiden: Als Gärtnerin auf ihrem eigenen Hof in Kißlegg ist sie darauf angewiesen die Hände frei zu haben.