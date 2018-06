In der Unterwäsche eines 19-jährigen Mannes haben Drogenfahnder am Dienstag gegen 15 Uhr in der Ravensburger Innenstadt Marihuana gefunden. Laut Polzeibericht, handelt es sich um ein Dutzend Klarsichttütchen mit jeweils einem Gramm Marihuana darin. Der Tatverdächtige stand selbst unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz hat sich der 19-Jährige nun zu verantworten.