Drogen am Bahnhof sichergestellt

Wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz hat sich ein 30-Jähriger zu verantworten, der am Montagnachmittag gegen 15.20 Uhr von Beamten des Polizeireviers am Ravensburger Bahnhof angetroffen und überprüft wurde. Wie die Polizei in ihrem Bericht mitteilt, stellten die Beamten bei dem deutlich unter Einfluss von Betäubungsmittel stehenden Mann nicht nur eine zum Konsum umfunktionierte Getränkedose, sondern auch mehrere Gramm einer Kräutermischung fest. Die Drogen wurden von der Polizei sichergestellt.