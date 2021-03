DRK unterstützt bei Schnelltests in Heimen

Der DRK-Kreisverband Ravensburg unterstützt die Bundesregierung bei den Schnelltests in Pflegeeinrichtungen, das teilt die Organisation jetzt mit. Nach der Schulung von Bundeswehrangehörigen würden nun Freiwillige und künftiges Personal in der Testdurchführung vom DRK in Ravensburg geschult. „Wir freuen uns, dass wir der Bundes- und Landesregierung bei dieser wichtigen Aktion helfen können. Wir hoffen, dass durch den Einsatz der Bundeswehr und der Freiwilligen das Pflegepersonal in den Einrichtungen, das bisher in erster Linie die Schnelltests für Bewohner und Angehörige vornimmt, entlastet werden kann“, wird DRK-Geschäftsführer Gerhard Krayss zitiert.

Es müsse alles getan werden, damit die Ausbreitung der Corona-Pandemie in den Betreuungseinrichtungen eingedämmt und das Leben von Bewohnern und Personal geschützt werde. Eine wesentliche Entspannung erhoffe sich das DRK vor allem durch die laufenden Impfungen.

Die Bundesagentur für Arbeit nimmt die Bewerbungen von Interessenten unter der Telefonnummer 0800 / 4555532 entgegen und leite diese dann an den Landkreis Ravensburg in einem abgestimmten, sicheren Verfahren nach den Vorgaben des Datenschutzes weiter. Diese erhalten dann vom Roten Kreuz in Ravensburg eine Einweisung in die Schnelltestdurchführung. Neben Personen aus medizinischen, pflegerischen und sonstigen Heilberufen oder mit einer sozialen Ausbildung können sich auf geeignete Personen ohne medizinische Vorbildung melden.