DRK sucht ab sofort Personal für Flüchtlingsunterkunft in der Burachhalle

Wenn in wenigen Tagen Geflüchtete aus der Ukraine in die Ravensburger Sporthalle auf der Burachhöhe einziehen, braucht das Deutsche Rote Kreuz Personal für den Betrieb. Das wird jetzt eilig gesucht.

Das Landratsamt hatte am Donnerstag angekündigt, dass man im Lauf der Kalenderwoche 34 mit der Ankunft von 200 Geflüchteten aus der Ukraine rechne. Laut Ankündigung des Regierungspräsidiums Karlsruhe sollen die Personen aus der Messehalle Sindelfingen kommen, heißt es aus dem Landratsamt. Die Burachhalle bietet Platz für 230 Personen.

In Ravensburg bereitet nun das Deutsche Rote Kreuz als Partner des Landkreises den Betrieb der Behelfsunterkunft in der Burachhalle vor. „Zum Betrieb der Flüchtlingsunterkunft sucht das Rote Kreuz mit sofortiger Wirkung für den Zeitraum von circa einem Jahr hauptamtliches Personal“, teilte der Geschäftsführer des Kreisverbandes Ravensburg Gerhard Krayss am Freitag mit.

Gesucht werden eine Einrichtungsleitung, eine Person für die Ehrenamtskoordination, mehrere Alltagsmanager und Sozialarbeiter.

DRK startet mit Helfern aus dem Katastrophenschutz

Für die ehrenamtliche Mitarbeit will das DRK erst einmal Personen ansprechen, die sich bereits im Frühjahr für eine ehrenamtliche Mitarbeit gemeldet hatten.

Sollte weiterer Bedarf bestehen, werde man diesen öffentlich kommunizieren. Zunächst startet das DRK mit Bestandspersonal und Helfern aus dem Katastrophenschutz.

Die Behelfsunterkunft für ukrainische Flüchtlinge in der Burachhalle in Ravensburg geht nun doch in Betrieb. Das Deutsche Rote Kreuz bereitet sich als Betreiber darauf vor. (Foto: DRK)

Das einstige Krankenhaus „14 Nothelfer“ in Weingarten wird weiterhin vom Landratsamt für die vorübergehende Flüchtlingsunterbringung genutzt. Dort leben aktuell 88 Menschen, 15 von ihnen schon seit April.

Die meisten Personen, die dort untergebracht waren, seien jedoch spätestens nach vier Wochen in die Anschlussunterbringung bei den Städten und Gemeinden oder auf eigene Faust umgezogen. Insgesamt haben in der Unterkunft 120 Bewohner Platz.