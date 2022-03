DRK Ravensburg startet Hilfsprogramm für geflüchtete Ukrainer

Die Not der Ukrainerinnen und Ukrainer sowohl im Land als auch auf der Flucht und damit ihr Bedarf an humanitärer Hilfe ist immens und wächst immer weiter. Das Deutsche Rote Kreuz im Kreisverband Ravensburg bietet Soforthilfen zur Versorgung von geflüchteten Menschen aus der Ukraine an, die hier im Landkreis Ravensburg ankommen. Diese sind in deutscher und ukrainischer Sprache abrufbar unter www.drk-rv.de. Dies teilt der DRK-Kreisverband Ravensburg mit.

Das Informations- und Hilfeangebot wird fortlaufend aktualisiert. Auf dieser Sonderseite informiert das Rote Kreuz umgekehrt auch die einheimische Bevölkerung über seinen eigenen, weiteren Hilfebedarf bei der Bewältigung dieser Aufgabe.