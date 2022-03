DRK Ravensburg: Lebensmittel für Geflüchtete knapp, auch wegen Hamsterkäufen

Normalerweise versorgt die Tafel Ravensburg 150 Bedürftige pro Woche. Allein in den letzten drei Tagen haben nun 108 ukrainische Geflüchtete beim Roten Kreuz (DRK) in Ravensburg Einkaufsgutscheine abgeholt. Tendenz sehr stark steigend. Das DRK schlägt Alarm und ruft die Zivilgesellschaft auf, ab jetzt vor Ort zu helfen. Und Hamsterkäufe zu stoppen.

Das DRK sei stolz, einen Beitrag zur Aufnahme von Geflüchteten zu leisten, sagt Gerhard Krayss, Geschäftsführer beim DRK und Träger der Tafel in Ravensburg. „Doch wir stehen vor einem großen Problem: Das Essen wird knapp.“ Normalerweise sei der Keller der Tafel Ravensburg so voll, dass man darin kaum einen Schritt gehen könne. Aktuell sind die Lagerregale aber nur noch dünn gefüllt.

Der Ukraine-Krieg verschärft die Lage der Tafel auf unterschiedliche Weise. „Viele spenden Konserven und Hygieneprodukte direkt in die Ukraine. Dabei kommen die Flüchtlinge ja auch hier an und müssen versorgt werden“, sagt Krayss. Und die bisherigen Kundinnen und Kunden bräuchten auch weiter Unterstützung.

Knappheit auch auf Hamsterkäufe zurückzuführen

Zu dieser Problematik kämen Engpässe bei den Supermärkten hinzu. Freiwillige der Tafel holen beispielsweise in Supermärkten, Bäckereien und Metzgereien Lebensmittelspenden ab. In den letzten Wochen verzeichnete die Tafel einen Rückgang an Lebensmittelspenden von über 35 Prozent. Es gebe Engpässe bei den Supermärkten und das spürt auch die Tafel.

Diese Engpässe liegen laut DRK auch an Hamsterkäufen der vergangenen Tage. Wegen Hamsterkäufen, vor allem von Grundnahrungsmitteln, bleibe in Supermärkten noch einmal weniger für die Tafeln übrig.

Es gehe jetzt vor allem darum, den Geflüchteten und den übrigen Kundinnen und Kunden der Tafel Brot, Kartoffeln, Butter und Milch und weitere grundlegende Lebensmittel zur Verfügung zu stellen, so das DRK. Das könne auch weiterhin funktionieren, das DRK müsse dafür aber Ware hinzukaufen, erklärt Krayss. Wer helfen möchte, sollte am besten Geld oder Lebensmittel direkt an die Tafel Ravensburg spenden.

So spenden Sie am besten Lebensmittel

Das DRK nimmt ab sofort private Lebensmittelspenden eine Stunde vor den Öffnungszeiten der Tafel entgegen: In der Herrenstraße 48 in Ravensburg von Montag bis Freitag ab 14 Uhr. Mittwochs um 9.45 Uhr.