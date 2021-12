DRK organisiert Adventsfest in Ahrbrück

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Bilder der schrecklichen Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen im vergangenen Sommer sind in vielen Köpfen noch präsent. Die Aufräum- und Wiederaufbauarbeiten dauern in den betroffenen Regionen nach wie vor an und erfordern von den Menschen vor Ort eine gewaltige Kraftanstrengung.

Um in den dunklen Dezembertagen etwas Licht, Freude und weihnachtliche Stimmung in die Region zubringen, beteiligte sich das DRK bei der Organisation eines Adventsfests in der Gemeinde Ahrbrück. Die Kinder und Jugendlichen vor Ort, die ebenfalls schwer unter der Krise leiden, standen dabei im Vordergrund.

In den Wochen vor dem Fest sammelte der DRK-Kreisverband Ravensburg e.V. mit seiner Spendenaktion Weihnachtsgeschenke für die betroffenen Kinder und Jugendlichen. Die überwältigende Resonanz aus der Bevölkerung und den hiesigen Firmen führte zu einem riesigen Geschenkeberg.

Am Wochenende nach Nikolaus fand in Ahrbrück ein festlicher und besinnlicher Weihnachtszug mit anschließender Geschenkausgabe und weihnachtlichen Leckereien statt.

Die DRK- Nikoläuse verteilten die gespendeten Geschenke an die Kinder und Familien und erhielten für die Aktion großen Dank.