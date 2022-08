DRK-Glücksbringer erfüllen Wünsche

„Noch einmal etwas ganz Besonderes erleben“: Das ist wohl der Wunsch vieler Menschen, die unter gesundheitlichen, körperlichen oder psychischen Beeinträchtigungen leiden. Die DRK-Glücksbringer helfen, wenn Menschen lebenslimitierend erkrankt sind und ein Herzenswunsch ohne fremde Hilfe nicht zu erfüllen ist. Denn häufig sind es kleine Wünsche, die am Lebensende wirklich wichtig werden. Gemeinsam wertvolle Zeit verbringen, sich an Erlebtes erinnern und noch einmal glücklich sein. Der Kreisverband Ravensburg macht dies Menschen, die im Altkreis Ravensburg wohnen, kostenfrei möglich. Ob Tagesausflug in die Basilika, zum Fußballturnier, ein Konzertbesuch oder eine Bootstour auf dem Bodensee: Die freiwilligen Helferinnen und Helfer setzen Wünsche in die Tat um. Und Angehörige sollen, abhängig von den Platzressourcen im Auto, ebenfalls teilnehmen können. Die Kosten im Rahmen einer Fahrt mit „Glücksbringer“ wie Verpflegung, Eintrittskarten, Fahrtkosten übernimmt der DRK-Kreisverband.