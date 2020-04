DRK-Einsatzstab im Landkreis Ravensburg wird deaktiviert

Aufgrund der sich weiterhin deutlich stabilisierenden Lage hat der DRK-Kreisverband Ravensburg eigenen Angaben zufolge entschieden, seinen Einsatzstab für den Bereich der Einsatzdienste in den Stand-by-Status zu setzen. Die technischen Voraussetzungen für eine mögliche Wiederaktivierung bleiben bis auf weiteres gegeben, heißt es weiter. Nach wie vor aktiv ist das Krisenteam Wohlfahrt in der DRK-Kreisgeschäftsstelle.

Durch die neue Lage könne jetzt auch der DRK-Kleiderladen am Dienstag, 28. April, wieder öffnen. Bereits am Montag würden 87 Kinderbetreuungsplätze in den DRK-Kindertageseinrichtungen für eine erweiterte Notbetreuung vorgehalten, so das Presseschreiben. Bisher hatten nur zwölf Kinder einen Anspruch auf einen Notbetreuungsplatz.

Das DRK hat auch einen Vorrat an Schutzkleidung aufbauen können, für den eigenen Mitarbeiter- und Helferschutz. Da das italienische Rote Kreuz in den Partnerstädten Rivoli und Mantua signalisiert hat, dass sie Hilfe brauchen, plane der DRK Kreisverband eine Hilfelieferung für das italienische Rote Kreuz.