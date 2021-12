DRK bittet auch zur Weihnachtszeit um Blutspenden

Der DRK-Blutspendedienst sammelt auch zur Weihnachtszeit Blutspenden, damit die Kliniken mit Blutpräparaten versorgt werden können. Täglich werden Blutspenden für die Heilung und Lebensrettung von Patienten dringend benötigt, heißt es in der Pressemitteilung. Bedingt durch die kurze Haltbarkeit von Blut könnten keine Reserven aufgebaut werden.

Blutspendeaktionen in der Region bietet das DRK am Mittwoch, 22. Dezember, von 14 bis 19.30 Uhr in Weingarten und am Sonntag, 26. Dezember, von 10.30 bis 15 Uhr in Waldburg an. Außerdem am Montag, 27., sowie am Dienstag, 28. Dezember, jeweils von 14 bis 19.30 Uhr in Weißenau und am Mittwoch, 29., sowie am Donnerstag, 30. Dezember, jeweils von 14 bis 19.30 Uhr in Meckenbeuren-Kehlen.

Zur Sicherheit der Spender muss im Vorfeld online ein Termin reserviert werden unter https://terminreservierung.blutspende.de. Als Dankeschön erhält jeder Blutspender vom 20. Dezember bis 7. Januar eine Mütze im DRK-Design. Bei allen DRK-Blutspendeterminen gilt die 3G-Regel. Es erhalten ausschließlich Menschen Zutritt zum Blutspendelokal, die den Status geimpft, genesen oder getestet erfüllen. (entsprechende Nachweise mitbringen). Um Wartezeiten und größere Menschenansammlungen vor Ort zu vermeiden, können keine Tests beim Blutspendetermin vor Ort angeboten werden.