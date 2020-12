DRK bietet kostenlosen Corona-Schnelltest am 23. Dezember an

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) bietet vor Weihnachten am Mittwoch, 23. Dezember, von 10 bis 18 Uhr flächendeckend im Altkreis Ravensburg kostenlose Corona-Antigentests an.

Die Aktion findet laut der Ankündigung des DRK zeitgleich statt in Aulendorf, Baienfurt, Bad Waldsee, Horgenzell, Ravensburg, Waldburg, Weingarten, Wilhelmsdorf und Mochenwangen. Am 24. Dezember gibt es vormittags auch eine kostenlose Testaktion des DRK in Baindt.

Die Aktion hilft, dass Risikogruppen, die Angst haben, sich infizieren zu können, Weihnachten nicht alleine feiern müssen. DRK-Präsident Dieter Meschenmoser

Voranmeldungen sind nicht erforderlich. Die genauen Standorte der Teststellen seien gerade noch in Klärung und werden über die Medien bekannt gegeben.

Ziele der flächendeckenden, kostenlosen Testaktion sind es besonders gefährdete Gruppen, wie Senioren oder chronisch Kranke zu schützen, die Testquote im Allgemeinen zu erhöhen und dadurch mögliche Infizierte ohne Symptome herauszufiltern: „Die Aktion hilft, dass Risikogruppen, die Angst haben, sich infizieren zu können, Weihnachten nicht alleine feiern müssen“, wird DRK-Präsident Dieter Meschenmoser in dem Schreiben zitiert.

Testen lassen können sich beispielsweise Studenten oder Auszubildende, die über die Weihnachtsfeiertage vom Studien- oder Ausbildungsort in ihren Heimatort zurückkehren, aber auch jedes Familienmitglied, das seine Liebsten schützen möchte, das einer Risikogruppe angehört. Cornelia Barth vom Roten Kreuz

Die Corona-Schnelltests werden vom Sozialministerium des Landes Baden-Württemberg dem DRK zur Verfügung gestellt.

„Testen lassen können sich beispielsweise Studenten oder Auszubildende, die über die Weihnachtsfeiertage vom Studien- oder Ausbildungsort in ihren Heimatort zurückkehren, aber auch jedes Familienmitglied, das seine Liebsten schützen möchte, das einer Risikogruppe angehört“, so Cornelia Barth vom Roten Kreuz, die hilft die Testaktion vorzubereiten.