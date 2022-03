DRK bietet jetzt neu Tests an

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der DRK-Kreisverband Ravensburg e.V. weitet sein Angebot an Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie aus. Neben den weiterhin angebotenen Corona-Antigen-Schnelltests zur Nachweisung einer aktiven Infektion bietet das DRK am Standort Ulmer Straße 97, 88212 Ravensburg ab dem 18. März interessierten Bürgerinnen und Bürger nach vorheriger Terminanmeldung die Möglichkeit Ihren aktuellen Titer Neutralisierender Antikörper (NAb) gegen das Corona-Virus zu bestimmen an.

Die Kosten für den Test belaufen sich auf 30 Euro und müssen vor Ort bar bezahlt werden. Nach circa 20 Minuten erhalten Sie dann Ihr Testergebnis als analogen Ausdruck.

Detaillierte Information sowie die Terminbuchung finden Sie auf der DRK-Homepage: www.drk-rv.de/antikoerpertest.

Nach einer Impfung gegen das Coronavirus oder einer Infektion mit dem Erreger SARS-CoV-2 bildet der Körper als Immunantwort unter anderem Antikörper. Die Antikörper sind Teil der Immunabwehr und können den Körper vor einer (erneuten) Infektion schützen, beziehungsweise den Krankheitsverlauf mildern.

Mit einem Analysegerät können die Neutralisierenden Antikörper (NAb) im Blut bestimmt werden. So wird ermittelt, ob und in welcher Konzentration Antikörper vorhanden sind. Durch das Ergebnis der Testung können sich Rückschlüsse auf den aktuellen Immunitätsstatus ziehen lassen. Je höher die Anzahl an Antikörpern ist, desto besser ist der Schutz gegen das Corona-Virus.

Zur Durchführung des Antikörper-Schnelltest auf Neutralisierende Antikörper gegen SARS-CoV-2 werden 10 µl Blut (ca. 2-3 Tropfen) aus der Fingerbeere benötigt. Die Entnahme der Probe und die anschließende Analyse erfolgt durch geschultes DRK-Personal.