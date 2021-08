DRK-Betreuungsgruppen bringen Abwechslung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Betreuungsgruppen für Menschen mit Demenz des DRK-Kreisverbandes Ravensburg finden endlich wieder statt: Nach anderthalb Jahren freuten sich unlängst die ersten Teilnehmerinnen und Teilnehmer über den gemeinsamen Nachmittag in netter Gesellschaft. Sukzessive wird das Angebot nun wieder aufgebaut, ab August gibt es jede Woche drei Gruppen. Neben neuen Teilnehmenden sind auch zusätzliche Fachkräfte und Ehrenamtliche für die Betreuung willkommen.

„Endlich“ ist vielleicht eines der am häufigsten benutzten Wörter in den vergangenen Wochen. Auch für die Betreuungsgruppen für Menschen mit Demenz heißt es: Endlich wieder Nachmittage erleben in Gemeinschaft und bei anregenden Aktivitäten. „Teilnehmen können Menschen mit beginnender bis mittelschwerer Demenz.“

Ab August gibt es pro Woche wieder drei Betreuungsnachmittage. Eine Fachkraft leitet die jeweilige Gruppe und wird von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern unterstützt. In Abhängigkeit von der Tagesform oder der Jahreszeit werden außerdem wechselnde Aktivitäten gestaltet. „Nach der Begrüßung geht die Gruppe spazieren,“ sagt Lisa Herberth. Ist dies zum Beispiel wettertechnisch nicht möglich, wird im DRK-Gebäude eine Bewegungs- oder Gymnastikeinheit eingelegt. Später wird musiziert oder gespielt und Biographiearbeit oder Gedächtnistraining gemacht. Das gemeinsame Kaffeetrinken gehört als geselliges und sinnliches Erlebnis fest zu den Treffen.

Wichtig für die Teilnahme ist eine vollständige Impfung. Coronabedingt müssen sich die Teilnehmenden fest für eine Gruppe an einem entsprechenden Tag anmelden. So wird eine zu große Vermischung der Senioren vermieden und ein Ansteckungsrisiko minimiert. Die Teilnehmenden müssen in geschlossenen Räumen eine Mund-Nasen-Bedeckung lediglich in den Fluren bis zum Platz tragen. Wer den Fahrdienst nutzt, trägt die Maske auch im Fahrzeug.

Die Betreuungsgruppen finden ab August jeweils montags, dienstags und donnerstags von 14 bis 17 Uhr im DRK-Gebäude in der Ulmer Straße 95 in Ravensburg statt. Sie sind ein Baustein der Angebote zur Unterstützung im Alltag im Rahmen des § 45a SGB XI. Der Eigenanteil pro Person und Nachmittag liegt bei 25 Euro. Bei vorhandenem Pflegegrad ist eine Kostenerstattung durch die Pflegekasse möglich. Ein Fahrdienst für die An- und Rückfahrt kann organisiert werden, der sechs Euro kostet.

Kontakt und Anmeldung: DRK-Kreisverband Ravensburg, Lisa Herberth und Cornelia Pichler, Telefon 0751/560610 oder E-Mail an lisa.herberth@rotkreuz-ravensburg.de