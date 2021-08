DRK-Betreuungsgruppen bringen Abwechslung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Betreuungsgruppen für Menschen mit Demenz des DRK-Kreisverbandes Ravensburg finden endlich wieder statt: Nach anderthalb Jahren freuten sich unlängst die ersten Teilnehmerinnen und Teilnehmer über den gemeinsamen Nachmittag in netter Gesellschaft. Sukzessive wird das Angebot nun wieder aufgebaut, ab August gibt es jede Woche drei Gruppen. Neben neuen Teilnehmenden sind auch zusätzliche Fachkräfte und Ehrenamtliche für die Betreuung willkommen.

„Endlich“ ist vielleicht eines der am häufigsten benutzten Wörter in den vergangenen Wochen. Auch für die Betreuungsgruppen für Menschen mit Demenz heißt es: Endlich wieder Nachmittage erleben in Gemeinschaft und bei anregenden Aktivitäten. „Das Angebot soll Abwechslung vom Alltag sein,“ sagt Lisa Herberth, die beim DRK-Kreisverband für die Betreuungsgruppen verantwortlich ist. „Teilnehmen können Menschen mit beginnender bis mittelschwerer Demenz.“ Die Kontakte und Aktivitäten fördern bei den Betroffenen außerdem die eigenen Fähigkeiten. Für die Angehörigen bietet das Angebot wieder eine Entlastungsinsel. „Ihnen wurde in der Coronazeit noch mehr abverlangt als ohnehin schon,“ so Lisa Herberth.

Wichtig für die Teilnahme ist eine vollständige Impfung. Coronabedingt müssen sich die Teilnehmenden fest für eine Gruppe an einem entsprechenden Tag anmelden. So wird eine zu große Vermischung der Senioren vermieden und ein Ansteckungsrisiko minimiert. Die Teilnehmenden müssen in geschlossenen Räumen eine Mund-Nasen-Bedeckung lediglich in den Fluren bis zum Platz tragen. Wer den Fahrdienst nutzt, trägt die Maske auch im Fahrzeug.

Das durchgängige Hygienekonzept gibt weitestmögliche Sicherheit vor Ansteckung: Das gilt nicht nur für die Teilnehmenden, sondern auch für die Betreuenden. Lisa Herberth würde sich über Verstärkung durch weitere Menschen freuen, die sich in den Betreuungsgruppen engagieren möchten: sei es als Ehrenamtliche oder als Fachkraft.

Die Betreuungsgruppen finden ab August jeweils montags, dienstags und donnerstags von 14 bis 17 Uhr im DRK-Gebäude in der Ulmer Straße 95 in Ravensburg statt. Der Eigenanteil pro Person und Nachmittag liegt bei 25 Euro. Bei vorhandenem Pflegegrad ist eine Kostenerstattung durch die Pflegekasse möglich. Ein Fahrdienst für die An- und Rückfahrt kann organisiert werden, der sechs Euro kostet. Kontakt: DRK-Kreisverband Ravensburg, Lisa Herberth und Cornelia Pichler, Tel.: 0751 56061-0 oder lisa.herberth@rotkreuz-ravensburg.de