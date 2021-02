DRK appelliert: Patienten durch Blutspenden helfen

Trotz Corona geht die Nachfrage nach Blut- und Blutbestanteilprodukten in den Kliniken nicht zurück, teilt das Deutsche Rote Kreuz (DRK) mit. Ursache hierfür könnte der zunehmende Blutbedarf für intensivmedizinisch betreute Coronapatienten sein. Termine und Anmeldung zum nächsten Blutspendetermin in Oberschwaben sind online buchbar unter www.blutspende.de. So zum Beispiel am 24. Februar, 14 bis 19.30 Uhr, in der Schule am Martinsberg in Weingarten.

Der DRK-Blutspendedienst und alle Ehrenamtlichen würden enorm dafür arbeiten, diese Blutversorgung sicherzustellen. Das Terminreservierungssystem, Maskenpflicht und strikte Hygieneregeln hätten dafür gesorgt, dass es bei keiner Blutspende zu einer Infektion gekommen ist.

Aufgrund der neuen FFP-2-Maskenpflicht müssen laut DRK für die Haupt- und Ehrenamtlichen nun Erholungspausen beim Blutspendetermin eingeplant werden. Um dieser gesetzlichen Vorgabe gerecht zu werden, würden nun die Terminzeiten verlängert, zusätzliches Entnahmepersonal eingesetzt oder größere Aktionen auf mehrere Tage gestreckt.

Im Sinne der Pandemiebekämpfung begrüßt das DRK die steigende Zahl von geimpften Personen. Daher sei es froh, das in Absprache mit den Aufsichtsbehörden des Bundes der Abstand zwischen Impfung und Blutspende – Wohlbefinden vorausgesetzt – maximal 24 Stunden beträgt.