Drive-In-Gebet am Pfingstsonntag am Kloster Reute

Eingängige mehrstimmige Lieder mit biblischen Texten in verschiedenen Sprachen singen und mehrmals wiederholen: Das prägt die Gebete nach der Liturgie von Taizé. Da gemeinsames Singen sowohl in den Kirchen als auch im Freien bei Gottesdiensten derzeit aufgrund der Corona-Bestimmungen nicht erlaubt ist, gibt es am Pfingstsonntag, 31. Mai, ab 19 Uhr auf dem Parkplatz des Klosters Reute ein Drive-In-Taizé-Gebet in Autos. Das teilt der Veranstalter mit.

Da Taizé derzeit keine Gäste empfangen kann, sind diejenigen, die mitfahren wollten, aber auch andere Interessierte zum Auto-Gottesdienst eingeladen. Eine vorherige Anmeldung bis Freitag, 29. Mai, 12 Uhr, per E-Mail an jugendreferat-rv@bdkj-bja.drs.de ist unbedingt erforderlich. Diese sollte Namen und Adressen aller Personen, die im Auto sitzen, sowie das Autokennzeichen beinhalten. Pro Auto sind nur Insassen aus zwei verschiedenen Haushalten erlaubt. Bei mehreren Personen wird das Tragen einer Maske empfohlen.