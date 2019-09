Drittes Afrikafest in Ravensburg am 6. Oktober auf dem Holzmarkt

Ein abwechslungsreiches Programm mit Live-Musik und kurzen Infobeiträgen, kulinarische Spezialitäten aus verschiedenen Ländern Afrikas sowie Info- und Verkaufsstände bringen afrikanische Lebensfreude und Vielfalt nach Ravensburg heißt es in einer entsprechenden Mitteilung. Der Schwerpunkt des dritten Afrikafestes liegt demnach auf dem Kulturprogramm.

Drei renommierte Bands haben ein breites Repertoire an traditionellen wie zeitgenössischen Rhythmen und Klängen vom afrikanischen Kontinent mit im Gepäck, heißt es weiter. Die Besucher dürfen sich auf eine musikalische Reise mit „N.D. Fari & The Roots Idren“, „Papifo“ sowie „Mjali and Band“ freuen, die sie von Gambia über Lome bis Brazzaville oder von den Ufern des Kongos bis an die Küsten Afrikas führt.

Ohne die Eigenständigkeit des Afrikafestes aufzugeben, hat das kleine Organisationsteam engagierter afrikanischer Mitbürger und Ehrenamtlicher in enger Abstimmung mit dem Stadtmarketing Ravensburg ihr Fest noch stärker im verkaufsoffenen Sonntag eingebettet. Neben Infoständen vom Arbeitskreis Asyl Ravensburg-Weingarten, Amnesty International und dem Bündnis Bleiberecht bietet das Kulturprogramm vielfache Möglichkeiten der persönlichen Begegnung.

Dagmar Rüdenburg vom IFF (Interkulturelles Forum für Flüchtlingsarbeit) wird gegen 14 Uhr „Biberach als 50. Sichere Hafenstadt in Deutschland“ vorstellen. Um 16 Uhr spricht der Geflüchtete Alassa Mfouapon aus Kamerun über Rassismus und verschärfte Asylgesetze.

Auf dem Ravensburger Holzmarkt wird Alassa Mfouapon um 16 Uhr in einem Kurzvortrag darüber sprechen, wie er in Kamerun religiös verfolgt wurde. Zusammen mit Frau und Kind konnte er über Italien fliehen. Seit 2017 lebte er in der LEA in Ellwangen und wurde bald Vertrauensperson, Sprecher und Organisator anderer Geflüchteter. Er wurde damit zum Symbol des Protestes gegen das verschärfte Asylrecht und den zunehmenden Rassismus und steht für eine Entkriminalisierung und den Stopp der Abschiebungen der Geflüchteten.