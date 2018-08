Dritter Platz für Towerstars

Die Ravensburg Towerstars haben den Bodensee-Cup auf Platz drei abgeschlossen. Der deutsche Eishockey-Zweitligist verlor am Samstag gegen den Erstligisten Schwenninger Wild Wings mit 4:5 nach Verlängerung. Am Sonntag folgte ein 3:2-Erfolg gegen den Schweizer Zweitligisten HC Thurgau.

Abgesehen vom Torhüterwechsel auf Michael Boehm ging Towerstars-Trainer Jiri Ehrenberger mit der gleichen Besetzung aufs Eis wie am Vortag gegen Schwenningen. Gegen den alten Rivalen hatten die Towerstars am Samstag einen guten Auftritt gezeigt. Ravensburg hatte Chancen auf den Sieg, musste sich letztlich aber nach André Hults Treffer in der Verlängerung doch geschlagen geben.

Am Sonntag brauchten sowohl die Towerstars als auch die Thurgauer, die gegen den EHC Klosten verloren hatten, ein paar Minuten, um in den Rhythmus zu kommen. Danach entwickelte sich aber ein abwechslungsreiches Spiel, in dem die Towerstars zunächst die klareren Chancen hatten. Nach fünf Minuten scheiterte Vincenz Mayer nach einem Querpass von Andreas Driendl knapp.

Boehm zeigt ein gutes Spiel

Mehr zu tun bekam Towerstars-Goalie Michael Boehm ab Mitte des ersten Drittels. Der HC Thurgau erhöhte das Tempo, die Ravensburger Defensive blieb allerdings solide in der eigenen Zone. Auf den ersten Treffer mussten die Zuschauer in der Bodenseearena bis zur 18. Minute warten. Eine Überzahl nutzten die Towerstars zum 1:0 durch Olivier Hinse. Doch nach einem sehenswerten Solo von Jakub Svoboda gelang den Schweizern im Konter durch Cody Wydo das 1:1.

Nachdem sich die Thurgauer in der 23. Minute erneut eine Strafzeit leisteten, nutzte Vincenz Mayer das Powerplay zum 2:1. Danach legten die Schweizer Hauptschiedsrichter eine strenge Regelauslegung an den Tag. Als Svoboda wegen Behinderung und Reklamierens gleich vier Minuten draußen saß, glich der HCT zum 2:2 aus. Auch in der Schlussminute des zweiten Drittels hatten die Towerstars einen Spieler auf der Strafbank sitzen und die Schweizer nahmen das Tor unter Beschuss. Doch Ravensburg konterte, Mathieu Pompei traf nach Vorlage von Robin Just mit der Rückhand zum 3:2.

Im Schlussabschnitt hatte Thomas Supis Pech, dass sein Direktschuss vom Innenpfosten zurückprallte. Dann übernahm der HC Thurgau immer mehr die Kontrolle – Goalie Boehm zeigte mehrfach starke Reflexe. Und so brachten die Towerstars den Sieg über die Zeit. „Das Spiel war zwar nicht ganz so gut wie das gegen Schwenningen. Der Spielfluss hat unter den Strafzeiten gelitten. Dennoch bin ich sehr zufrieden mit meinen Jungs“, sagte Trainer Ehrenberger.