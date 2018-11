Dritter Heimsieg in Folge für Ravensburg

Wichtiger Heimsieg für den FV Ravensburg. Der Oberligist setzte sich am Samstagnachmittag gegen den Tabellen-16. TSG Backnang mit 2:0 durch. Damit zogen die FV-Fußballer in der Tabelle an Neckarsulm vorbei und verschafften sich ein kleines Polster auf die Abstiegsplätze. Zudem setzte Ravensburg seine gute Heimserie fort.

Da beide Mannschaften den Sieg eigentlich brauchten, war die Partie durchaus intensiv – und kurz auch ein bisschen hektisch. Nach einem harten Zweikampf von Matej Maglica gegen Rahman Soyudogru wurde es rund eine Viertelstunde vor Schluss vor der TSG-Bank etwas turbulent, Schiedsrichter Lars Erbst hatte aber schnell alles unter Kontrolle. Es ging zwei Spieltage vor der Winterpause für beide Mannschaften eben um viel. Backnang steckt tief drin im Abstiegskampf, der FV wollte sich von den hinteren Tabellenregionen lösen.

Frühe Führung

Beim FV ging es zu Beginn fast nur über die linke Seite, wo sich Burhan Soyudogru mit seinem Tempo einige Male freispielte. Doch die ersten Flanken kamen nicht an. Moritz Strauß brachte den Ball zu nah Richtung Torwart Marcel Knauss, Felix Schäch flankte zu hoch und zu weit. Doch dann kam die 14. Minute: Jona Boneberger ließ den Ball schön abtropfen, Schäch nutzte sein Tempo, flankte von der Grundlinie genau zu Rahman Soyudogru, der zum 1:0 einköpfte. „Das war ein richtig schönes Tor“, freute sich FV-Trainer Steffen Wohlfarth.

Auf dem tiefen und rutschigen Rasen in der Cteam-Arena musste Wohlfarth nach rund einer halben Stunde schon wechseln. Jona Boneberger hatte Probleme an der linken Leiste, für ihn kam Max Chrobok. Nach diesem Wechsel und mit der Führung im Rücken ließen sich die Ravensburger in den letzten Minuten vor der Pause zu weit hinten reindrängen. „Da hat uns die Ordnung gefehlt“, meinte Wohlfarth. Backnang, zuvor mit vielen Pässen ins Leere sowie zahlreichen Abseitspositionen, bekam Oberwasser. Daniel Lang hatte aus zentraler Position nach einem Fehler im FV-Aufbau die bis dahin beste Chance für die Gäste – sein Schuss war aber zu ungenau und so kein Problem für Torwart Haris Mesic.

Tor zum richtigen Zeitpunkt

Nach einem starken Ballgewinn von Chrobok auf der linken Seite hatte Burhan Soyudogru in der 50. Minute eine gute Schussposition, Matej Maglica war aber noch leicht mit dem Kopf dran und klärte zur Ecke. Hinten mussten die Ravensburger allerdings aufpassen, nicht zu sorglos zu werden. „Wir waren in der Phase eigentlich besser im Spiel“, sagte TSG-Trainer Evangelos Sbonias. Doch der FV hatte ja noch die Soyudogrus. In der 58. Minute brachte Burhan Soyudogru einen Freistoß von der rechten Seite maßgenau auf Rahman Soyudogru. An dessen Kopfball kam Torwart Knauss nicht mehr richtig ran, vom Innenpfosten aus ging der Ball zum 2:0 ins Tor. „Das war ein Tor zum perfekten Zeitpunkt“, sagte Wohlfarth. Kurz darauf unterlief Maglica nach Flanke von Burhan Soyudogru beinahe ein Eigentor.

Ravensburg hatte das Spiel nach rund einer Stunde im Griff, der FV war auf Kurs zum dritten Heimsieg in Folge. Einige Fehlpässe bei Kontern ärgerten zwar Trainer Wohlfarth und gaben der TSG öfter die Chance zu Angriffen. Dazu ließ sich Ravensburg wieder nach hinten fallen. Doch die Backnanger verpassten das Anschlusstor. Auch, weil Lang in der 87. Minute zu harmlos köpfte. „Wenn wir da den Anschlusstreffer schießen, dann können wir vielleicht einen Punkt mitnehmen“, meinte Sbonias. In den letzten Minuten schaffte es der FV allerdings, den Ball lange in der gegnerischen Hälfte zu behaupten – damit waren die drei Punkte gesichert. „In der Schlussphase hat sich meine Mannschaft in jede Aktion reingehauen“, lobte Wohlfarth. „Für das 2:0 müssen wir uns ganz sicher nicht entschuldigen.“