Dritte Saisonniederlage für KG-Ringer

Ohne Zählbares haben die Regionalliga-Ringer der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt vergangenen Samstag die Vorrunde beendet. Auf der Matte des KSV Schriesheim unterlagen die Oberschwaben mit 14:18. In der Tabelle zogen die Schriesheimer an den KGlern vorbei, die nach ihrer dritten Saisonniederlage auf dem vierten Platz stehen.

Der Verlauf der Partie bot wenig Varianten, wie es hätte anders laufen können. Aber es reichte im Grunde eine Begegnung, die das Konzept zum Kippen brachte. Deutlich überlegen agierte Sohayb Musa gegen Alexander Mayer und führte aus einer Bodensituation bereits mit 9:0, als er beim Ansatz eines weiteren Durchdrehers effektiv ausgekontert wurde und dabei auf den Schultern landete. Der sich andeutende klare Punktsieg mündete in einer Höchstniederlage, in Folge dessen die komfortable 12:6 Pausenführung nicht weiter ausgebaut werden konnte, sondern die Schriesheimer auf 12:10 aufschlossen.

Schneller Gewichtverlust kostet Reserven

Zum Auftakt kämpfte Moritz Buck vor allem mit seinem Gewicht, konkret mit dem Erreichen des Limits. „Es gibt Tage, da tut man sich mit den letzten 500 Gramm unheimlich schwer“, erläutert KG-Trainer Dariusz Jelen die Situation. Zwar schaffte Buck den letzten Rest noch rechtzeitig zum Wiegen, doch kostete ihn der anstrengende Act entsprechende Reserven. Die abzurufen gelang dem Baienfurter nicht in dem Maß, wie es gegen den starken Deniz Güvener erforderlich gewesen wäre. So konnte der KGler die am Boden abgegebenen Punkte nicht kompensieren und unterlag mit 5:10. Danach stand Mirco Lemaic gegen Attila Tamas zwei Minuten lang relativ stabil, bevor ihm zum wiederholten Mal ein Zwiegriff zum Verhängnis wurde und er sich aus der misslichen Schulterlage nicht mehr befreien konnte. Mit drei Höchstwertungen in Serie kamen die Achringer dennoch zu einem 12:6 Pausenvorsprung. Magomed Makaev nutzte gegen den Freistiler Alexander Hirth seinen Greco-Vorteil und stand schon in Runde eins als überlegener 16:1 Sieger fest. Timofej Xenidis überraschte seinen Kontrahenten Shaman Kasumov nach einer Minute mit einem Selbstfaller zum Schultersieg, während Patryk Dworczyk nach verhaltenem Beginn erst im zweiten Durchgang aufdrehte und sich gegen Marvin Rossi mit 18:2 überlegen durchsetzte.

Nach Sohayb Musas überraschender Schulterniederlage erkämpfte Patrick Sorg mit 3:2 gegen Sinan Kayakiran in offensiver Weise einen Mannschaftspunkt. Aufgerückt in die 80 kg-Kategorie holte Kevin Henkel gegen den zehn Kilo schwereren Rahmatullah Moradi zuerst einen 0:4 Rückstand auf, brachte sich mit 6:4 in Front und nahm nach dem Ausgleich des Schriesheimers wegen einer mit vier Zählern bewerteten Aktion den Siegpunkt mit.

Technische Niederlage zum Abschluss

Beim Stand von nunmehr 14:10 für die Oberschwaben keimte in deren Betreuerecke noch etwas Hoffnung auf einen Gesamterfolg, doch Adrian Wolny sah sich mit Maxim Perpelita nicht nur dem besten Vertreter der Liga in der 75 kg-Klasse (Freistil) gegenüber, sondern der setzte auch clever auf Konter. Beinahe jeder Angriff Wolnys zahlte sich für Perpelita in Punkten aus, am Ende gelang ihm noch ein Schultersieg. Abschließend lag es nicht an der technischen Niederlage von Waldemar Lehn gegen Wladimir Berenhardt (0:15), dass die Achringer mit 14:18 unterlagen.