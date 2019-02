Bei den süddeutschen Einzelmeisterschaften im Judo sind Nicole Weiler und Luca Guilbaut vom TSB Ravensburg jeweils Dritter geworden. Durch diese gute Platzierung haben sich die beiden Ravensburger U18-Kämpfer für die deutschen Meisterschaften qualifiziert. Knapp gescheitert an der Qualifikation sind dagegen Arne Böhm, Robin Weiler und Maike Pilz. Diese drei TSB-Athleten wurden in München-Großhadern jeweils Fünfter.

Einen Sahnetag hatte TSB-Judoka Luca Guilbaut (bis 73 Kilogramm) erwischt. Seinen Auftaktgegner Emil Schon (JC Lauf) besiegte der 16-jährige Ravensburger mit einer Würgetechnik. David Gassaev (Jahn Nürnberg 2012) besiegte Guilbaut mit einer Beinstopptechnik ebenfalls vor Ablauf der regulären Kampfzeit. Im Halbfinale war dann aber gegen den württembergischen Meister Leander Betz (KSV Esslingen) zunächst Schluss. Im kleinen Finale traf Guilbaut auf seinen Mannschaftskameraden Robin Weiler, der sich nach einer Niederlage mit drei Siegen nach oben gekämpft hatte. In einer offenen Begegnung entschieden die bessere Tagesform und zwei schöne Wurftechniken für Guilbaut, der sich somit Rang drei sicherte.

14-Jährige überrascht erneut

Dass Nicole Weiler (bis 52 Kilogramm) vor 14 Tagen als jüngster Jahrgang württembergische Meisterin wurde, war für viele bereits eine Überraschung. Nachdem der erste von drei Jahrgängen zumeist nur Lehrgeld in der neuen Altersklasse bezahlt, war die Überraschung über den dritten Platz bei den süddeutschen Meisterschaften noch größer. Weiler unterlag im ersten Kampf gegen Philine Brodnig (TSV München Großhadern) klar mit zwei Wurftechniken.

In der Trostrunde kämpfte sich die 14-Jährige aber mit drei Siegen zurück in den Wettkampf. Siege mit Wurftechniken, Haltegriff und Armhebel bedeuteten den Einzug ins kleine Finale. Hier traf Weiler wieder auf Brodnig. Diesmal drehte die TSB-Kämpferin den Spieß um, dominierte den Kampf, warf ihre Gegnerin zweimal und wurde Drittplatzierte. Während für die weiteren TSB-Starter die Einzelsaison beendet ist, fahren Weiler und Guilbaut in 14 Tagen zu den deutschen Einzelmeisterschaften nach Leipzig.