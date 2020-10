Dreister Dieb entwenden Mobiltelefon

Ein Mobiltelefon im Wert von etwa 800 Euro ist laut Polizeibericht die Beute eines Diebs am Mittwoch gegen 12.30 Uhr in einem Fachgeschäft am Marienplatz gewesen.

Ablenkungsversuch scheitert

Eine Verkäuferin sei auf zwei Männer aufmerksam geworden, die sich auffällig verhielten, heißt es von der Polizei. Einer der beiden, ein 41-Jähriger, habe versucht, die Verkäuferin abzulenken. Sie habe jedoch trotzdem beobachtet, wie der zweite, bislang Unbekannte das Mobiltelefon an sich nahm. Sie habe daraufhin die beiden Männer angesprochen.

Diese hätten zunächst versucht zu fliehen. Indem sie die Tür verschlossen habe, habe die mutige Verkäuferin jedoch den 41-Jährigen an seiner Flucht hindern können. Die Polizei habe ihn vorläufig festgenommen und eine Fahndung nach seinem Komplizen eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.