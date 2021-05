Dreister Dieb bestiehlt Monteur in Ravensburg

Auf dreiste Art und Weise hat ein bislang Unbekannter am Donnerstag kurz nach 23 Uhr einen 51-jährigen Monteur bestohlen. Das teilt die Polizei mit.

Der 51-Jährige war zu diesem Zeitpunkt damit beschäftigt, eine Ampelanlage an der Kreuzung der Jahnstraße Richtung Schussentalviadukt zu reparieren. Um eine Funktionsprüfung durchzuführen, entfernte sich der 51-Jährige wenige Meter von seiner Werkzeugtasche. Diese lud der Unbekannte in einen silbernen oder grauen Wagen mit Stufenheck und fuhr in Richtung Weingartshof davon. Der 51-Jährige sah den Diebstahl und verfolgte das Auto ein Stück zu Fuß.

Die Polizei bittet unter Telefonnummer 0751 / 803-3333 um Hinweise zum Täter oder dessen Fahrzeug.