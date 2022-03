Dreiste Diebe beklauen Senioren in Ravensburg

Mit einer dreisten Masche haben sich bislang unbekannte Personen am Montagmittag Zugang zu einem Ravensburger Einfamilienhaus verschafft und den Bewohnern Schmuck und eine Lederjacke gestohlen.

Die als Arbeiter verkleideten drei Täter klingelten nach Angaben der Polizei gegen 13 Uhr bei dem 80 und 91 Jahre alten Ehepaar in der Straße „Im Andermannsberg“ und gaben vor, dass es im Nachbarhaus einen Wasserrohrbruch gegeben habe. Zu diesem Zwecke müssten alle Wasserhähne im Haus der Senioren aufgedreht werden, um so den Wasserdruck im Nachbarhaus zu senken. In der Annahme, den Nachbarn zu helfen, ließ der Senior die Männer ins Haus und führte einen der angeblichen Handwerker in die Badezimmer.

Nachdem der Tatverdächtige einen Anruf bekommen hatte, dass der Wasserdruck wieder in Ordnung wäre, ging das Trio wieder. Erst am nächsten Tag stellten die Opfer das Fehlen von Schmuck und einer Lederjacke fest. Im Gespräch mit den Nachbarn stellte sich dann heraus, dass dort gar kein Wasserrohrbruch war, weshalb das Ehepaar Anzeige bei der Polizei erstattete.