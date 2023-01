Dreikönigstreffen des VdK Ortsverbands Ravensburg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 8. Januar traf sich der Sozialverband VdK-OV Ravensburg im festlich geschmückten Staufersaal des Best Western Parkhotels in Weingarten. Die Vorsitzende Frau Rommel begrüßte alle Anwesenden recht herzlich. Das RV-Harmonika Orchester unter Leitung von Herrn Scholz eröffnete sehr schwungvoll die Veranstaltung.

Neben dem stellvertretenden Landesverbandsvorsitzenden Baden-Württemberg, Herrn Neumeister, waren Bürgermeister Herr Lehr aus Grünkraut und der evangelische Dekan Dr. Hauff der Einladung von Frau Rommel gefolgt. Des weiteren wurden der Ortsvorsteher von Eschach, Herr Faigle, die KV-Vorsitzende Frau Sieling, ihr Stellvertreter Herr Essig, sowie der Ehrenvorsitzende des KV, Herr Gianmoena, mit seiner Frau und der OV-Ehrenvorsitzende Herr Gmeinder ganz herzlich begrüßt.

Herr Neumeister übermittelte die Grüße des Landesverbands. 292.000 Mitglieder habe der VdK im Land, mehr als zwei Millionen im Bund. „Die Menschen brauchen in einem schwierigen sozialen Umfeld die Unterstützung des VdK“, so Neumeister. Bürgermeister Lehr schloss sich dem Vorredner an und betonte, dass man sehr froh sei, an den VdK verweisen zu können.

Ökumenische Grüße übermittelte Dekan Dr. Hauff. Er überbrachte den kirchlichen Segen und wünschte ein gutes neues Jahr. Anschließend richtete die KV-Vorsitzende, Frau Sieling, ein Grußwort an die Mitglieder. Dem OV-RV bestätigte sie eine erstklassige Arbeit. Frau Rommel ließ danach die letzten zwei Jahre Revue passieren. Mit 980 Mitgliedern ist der OV-RV der Größte im Kreis. Sie erinnerte an die Aktivitäten im vergangenen Jahr und kündigte die geplanten Termine für 2023 an.

Höhepunkt der Veranstaltung war die Ehrung von 37 Mitgliedern. Für 70 Jahre Mitgliedschaft wurde Otto Gruber mit dem Goldenen Treueabzeichen mit Brillant und einer Urkunde geehrt. Leider konnte er an der Ehrung persönlich nicht teilnehmen. Für 25 Jahre Mitgliedschaft erhielten zwölf Mitglieder das goldene Treueabzeichen und für zehn Jahre wurden 24 Mitglieder mit dem silbernen Treueabzeichen geehrt. Sie erhielten die Urkunden aus den Händen von Frau Sieling und Herrn Neumeister. Dann gab es Kaffee und Kuchen.

Virtuos verabschiedete sich das RV-Harmonika-Orchester, das sehr viel Beifall für die Darbietung erhielt. Die Vorsitzende bedankte sich zum Abschluss bei ihrem Team und wünschte allen einen guten Heimweg.