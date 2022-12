Dreifaltigkeitsfrauen helfen Hospiz

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 8. Dezember übergab Frau Kammerer 1070 Euro an Frau Mogg vom Verein „Amalie“ (Ambulanter Malteser und Liebenauer Kinder- und Jugendhospizdienst). Wenn Kinder und Jugendliche vom Sterben und Tod betroffen sind, brauchen sie und ihre Familien besondere Unterstützung. Der ambulante Kinderhospizdienst begleitet die Familien ab dem Zeitpunkt der Diagnosestellung bis über den Tod hinaus durch engagierte ehrenamtliche Paten. In Anbetracht dessen haben die Frauen von der Kirchengemeinde Dreifaltigkeit beschlossen, den Erlös aus den selber gebastelten Weihnachtskränzen an diesen Verein zu übergeben. Auf dem Bild sind E. Eichwald, E. Mogg und B. Kammerer zu sehen.