Drei weitere Bäume müssen gefällt werden

Um diakonische Dienste, Beratungsstellen und Bildungseinrichtungen unter einem Dach zusammenzuführen, baut die evangelische Kirche ein zentrales Haus in der Weinbergstraße neben dem Matthäus-Gemeindehaus in Ravensburg. Bereits drei große Bäume mussten auf dem gewählten Baugrundstück im letzten Jahr gefällt werden. Nun sollen am Dienstagvormittag, 5. Februar, drei weitere Bäume fallen. Da diese drei Ahornbäume nicht so groß sind wie die zuletzt gefällten Bäume, werden die Arbeiten voraussichtlich einen halben Tag dauern. Die Weinbergstraße wird normal befahrbar sein.

Standsicherheit der Bäume ist gefährdet

Da die Standsicherheit der Bäume nicht mehr gewährleistet werden kann, müssen sie gefällt werden. „Wir hätten es uns auch anders gewünscht, aber leider sind wir dazu gezwungen“, bedauert Dekan Friedrich Langsam. Anfang Mai 2018 waren die Bäume auf Bruch- und Standsicherheit überprüft worden. Damals ging man davon aus, dass die Ahornbäume erhalten werden können und ein sogenannter Wurzelvorhang sollte entstehen. Dadurch werden die Wurzeln bei Abgrabungen davor geschützt, auszutrocknen oder beschädigt zu werden. „Beim Freilegen der Wurzeln wurde jedoch festgestellt, dass sie sehr untypisch verlaufen“, so Langsam. Vermutlich seien Fundamentreste oder frühere bauliche Arbeiten am Parkplatz die Ursache für das ungewöhnliche Wurzelwachstum, allerdings könne man das nicht mehr genau feststellen. „Das war sehr überraschend, damit hatten wir nicht gerechnet“, sagt Langsam.

Bauarbeiten beginnen im April

Da das Gebäude unmittelbar vor dem Wurzelbereich liegen wird, müssen große und für die Standsicherheit der Bäume entscheidende Wurzeln entfernt werden. „Das ist ein zu großes Risiko, das wir nicht eingehen können“, so Langsam. Da die Bäume laut artenschutzrechtlichen Vorgaben bis Ende Februar gefällt werden müssen, seien die Maßnahmen nun zeitnah umzusetzen. Im April sollen dann die Bauarbeiten für das Haus der kirchlichen Dienste beginnen.