Drei Verletzte bei Unfall in der Gartenstraße

Bei einem Unfall in der Gartenstraße in Ravensburg sind am Mittwochnachmittag drei Personen verletzt worden.

Ein 58 Jahre alter Mercedes-Fahrer fuhr laut Pressemitteilung der Polizei von dem Gelände eines Friseurgeschäfts auf die Straße und übersah dabei einen BMW. Bei der Kollision der Autos wurde der 23 Jahre alte Fahrer des BMW und sein 24-Jähriger Beifahrer so verletzt, dass sie von einem Krankenwagen zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Der 58 Jahre alte Unfallverursacher wurde an der Unfallstelle erstversorgt. An beiden Wagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden von insgesamt rund 11 000 Euro. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.