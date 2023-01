Drei Verletzte bei Frontalzusammenstoß

An der Anschlussstelle Ravensburg-Nord der B 30 ist am Donnerstagabend ein Unfall passiert, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden.

Wie die Polizei berichtet, befuhr ein18-jährige Autofahrer die B 32 aus Richtung Ravensburg kommend und wollte an der Anschlussstelle Ravensburg-Nord nach links auf die B 30 abbiegen. Dabei übersah er den Wagen eines 23-Jährigen, der ihm entgegenkam. Es kam zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Unfallverursacher sowie die beiden Insassen im Auto des 23-Jährigen wurden leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Gesamtschaden von 30.000 Euro.