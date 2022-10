Drei Stunden Rock mit Fallout Lips im „Gsälzbär“

Die altgediente Ravensburger Band Fallout Lips gibt am Samstag, 22. Oktober, um 20 Uhr nach langer Corona-Pause ein Konzert im „Gsälzbär“ in RV-Oberhofen. Das schriebt die Band in ihrer Ankündigung. Geboten wird ein über dreistündiges Rockkonzert mit den Highlights der Rockgeschichte der 60er bis 90er Jahre, von AC/DC bis ZZTop. Die Zuschauer erwartet, wie es wieter heißt, eine „schweißtreibende Rockshow mit packenden Gitarrenduellen, einer tighten Rhytmusgruppe“ und alles garniert mit der Götterstimme ihres Sängers Witek.