Drei Studentinnen mit dem Genderpreis ausgezeichnet

Die Gleichstellungsbeauftragte der Pädagogischen Hochschule Weingarten, Professorin Dr. Marieluise Kliegel, hat auf der Akademischen Jahresfeier im November drei Studentinnen, die sich in ihren Abschlussarbeiten mit Genderthemen befasst hatten, ausgezeichnet.

Sie verlieh die Genderpreise an Selina Müller für ihre Bachelorarbeit über „Gleichberechtigung der Geschlechter aus der Sicht einer feministischen Ethik. Eine Untersuchung mit Blick auf ethische Bildung“ im Fach Ethik/Philosophie; an Lisa Christine Theisen für ihre Masterarbeit zum Thema „Geschlechtsidentität und geschlechtsbezogene Rollenvorstellungen in der Grundschule. In Materialien für Lehrkräfte von 1909 bis 2003 dargestellte Geschlechtsnormen und ihre Bedeutung für geschlechtliche Diversität“ im Fach Erziehungswissenschaften; und an Agnes Maria Ortwein (nicht auf dem Foto) für ihre Masterarbeit: „Das Korsett, die Reformpädagogik und die Frauenemanzipation: Bewegungsfreiheit in Körper und Geist bis heute? Thematische Reflexion im Textilunterricht des Fächerverbunds AES“ im Fach Alltagskultur und Gesundheit.