Drei Spiele, drei Niederlagen

Spitzenspiel in der Deutschen Eishockey-Liga 2 (DEL2): Die Ravensburger Towerstars haben am Dienstagabend den unangefochtenen Tabellenführer Kassel Huskies empfangen. Doch der Favorit aus Nordhessen setzte sich am Ende souverän mit 7:2 durch. Damit verloren die Towerstars bislang alle drei Saisonspiele gegen die Huskies.

„Dinner for one“ gehört zu Silvesterabenden wie die Böller und die guten Vorsätze für das neue Jahr. Kurzum: Die Komödie ist legendär. Fast auch schon Tradition ist es, dass die Towerstars am ersten Spieltag im neuen Jahr gegen die Kassel Huskies ran müssen. 2018, 2020 und 2021 waren die Nordhessen der Gegner. Zumindest waren die Ergebnisse nicht ganz so vorhersehbar wie „Dinner for one“. 2018 gewannen die Towerstars mit 5:4. In den Jahren 2020 und 2021 unterlagen die Ravensburger mit jeweils 2:4. Betrachtet man allerdings die gesamten Spiele in den vergangenen rund acht Jahre, fällt auf, dass die Towerstars gegen die Huskies häufiger das Eis als Verlierer verlassen: Der letzte Sieg gelang den Ravensburgern zwar am 13. Februar 2022 mit einem 5:1. Ansonsten ist die Statistik eindeutig: Seit dem 21. September 2014 gewannen die Huskies 27 Partien gegen die Towerstars. Lediglich elfmal gingen die Ravensburger als Sieger vom Eis. In der laufenden Saison gab es bereits eine 2:3-Niederlage und ein deftiges 3:9 gegen den Aufstiegsanwärter. Sollte diese Statistik also auch ein Fingerzeig sein, was die Towerstars am vergangenen Dienstagabend erwarten würde? „Same procedure as so many times“ also? Leider ja.

Dabei waren die Towerstars im ersten Drittel lange Zeit spielbestimmend. Doch sowohl die guten Chancen in der Anfangsphase durch Luigi Calce als auch durch Marvin Feigl und Vincent Hessler vereitelte der Kasseler Goalie Gerald Kuhn. Besser machte es schließlich Fabian Dietz in der sechsten Minute. Huskies-Angreifer Lars Reuß saß gerade seine zweiminütige Strafe wegen Beinstellens ab und die Towerstars nutzten die Überzahl für die Führung. Robbie Czarnik passte zu Charlie Sarault an die blaue Linie. Dieser zog ab und Dietz lenkte den Puck unhaltbar für Kuhn ins Netz. Die Führung währte allerdings nicht lange. Im Gegenzug traf Oleg Leon Tschwanow zum Ausgleich (7.).

Towerstars gehen in Führung

Auch in der Folge tauchten die Towerstars mehrfach gefährlich vor dem Tor Kuhns auf. Doch sowohl den Schuss von Josh MacDonald als auch Czarniks elegantes Solo endeten am Kasseler Goalie. Dann passte in der 12. Minute Sam Herr in den Lauf von MacDonald, doch auch dessen Schuss parierte Kuhn glänzend. Kassel kam in der Mitte des ersten Drittels kaum gefährlich vor das Tor von Jonas Langmann. Das änderte sich, als Maximilian Hadraschek wegen Hakens auf die Strafbank musste. Die Ravensburger Abwehr konnte den Puck vor dem Tor Langmanns nicht klären und so stocherte Steven Seigo aus dem Getümmel die Scheibe zur 2:1-Führung der Huskies über die Linie (14.). Kurze Zeit später hofften die Ravensburger Fans auf den Ausgleich, als der Kasseler Fabian Ribnitzky auf die Strafbank musste. Doch die Anfeuerungsrufe verstummten urplötzlich, als in einem Gegenzug Topscorer Tristan Keck den Puck quer zu Denis Shevyrin passte, der an Langmann vorbei zur 3:1-Führung einschob. In solchen Szenen zeigten die Huskies ihre herausragenden individuellen Fähigkeiten und demonstrierten, warum sie nur drei Saisonspiele verloren hatten.

Kassel übernimmt schnell das Kammando

Im zweiten Drittel behielten die Towerstars anfangs den Schwung bei. MacDonalds raffinierte Weitergabe mit der Rückhand zu Herr hielt Kuhn souverän. Dann übernahmen die Kasseler wieder das Kommando. Und so bewegten sich die Huskies weiter so geschmeidig wie ein nordhessischer Schlittenhund und tauchten immer wieder gefährlich vor dem Tor Langmanns auf. Doch sowohl Kecks als auch Joel Keussens Schuss parierte der Ravensburger Goalie. In der 28. Minute war Langmann machtlos, als Hans Detsch hinter dem Tor auf Reuß passte, der dann aus kurzer Distanz zur 4:1-Führung der Huskies traf. Und es kam wenige Sekunden später noch schlimmer für die Towerstars. Lois Spitzner fischte den Puck aus der Luft, legte ihn sich perfekt vor und vollendete sein Solo schließlich, indem er den Puck oben rechts ins Eck wuchtete. Nun war der Bann endgültig gebrochen. Es wurde eindeutig. Spitzner traf zum 6:1. Jake Weidner erhöhte auf 7:1. Dann hatte Ravensburgs Goalie Jonas Langmann genug. Er ging vom Eis und wurde durch Jonas Stettmer ersetzt. Das 2:7 der Ravensburger kurz vor dem Ende des zweiten Drittels durch Dietz war lediglich Ergebniskosmetik bei einer Kasseler Machtdemonstration. Im letzten Drittel verwalteten die Huskies den Vorsprung. So endete die Partie mit 2:7. aus Sicht der Ravensburger. „Same procedure as so many times“ also.

Kehler sieht einen „Klassenunterschied“

„Für uns war es natürlich ein guter Start ins neue Jahr“, sagte Kassels Coach Bo Subr. „Es ist immer schwer gegen Ravensburg zu spielen. Wir sind nach dem Rückstand zurückgekommen und haben ab dann nur noch nach vorne geschaut.“ Weniger zufrieden war erwartungsgemäß natürlich Towerstars-Coach Tim Kehler. „Wir hatten einen guten Start und Druck aufgebaut“, sagte er nach der Partie. „Wir hatten große Chancen, die Führung auszubauen, die aber Goalie Kuhn mit starken Paraden vereitelt hat.“ Nachem die Huskies die Partie gedreht hätten, habe Kehler einen Klassenunterschied festgestellt. „Wir waren immer einen Schritt zu spät. Aber wir haben in diesem Spiel eine Marke für die eigenen Baustellen und Aufgaben erhalten.“ Mit den Jugendspielern war Kehler indes zufrieden. Sie hätten sich gezeigt, lobte er.